"La fine di Bersani...". Renzi avverte Salvini

Il leader che avrebbe la carta in mano per chiudere la partita del Quirinale è Matteo Salvini: tranchant Matteo Renzi. Ospite di Radio Leopolda, a poche ore dalla seconda votazione, il leader di Italia Viva non ha usato troppi giri di parole: “Per l’elezione del capo dello Stato, quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo è Salvini” . Ma, avverte, potrebbe fare la fine di Bersani...

Nel corso del suo intervento, Renzi ha spiegato che il leader della Lega ha davanti a sé quattro ipotesi diverse: “La prima è insistere su un nome di centrodestra, anche contro un pezzo del Parlamento, sperando che passi, altrimenti fa la fine di Bersani” . E ancora: “La seconda ipotesi è cercare di fare un grande accordo con tutti su un profilo fuori dal giro, come un nome della società civile" .

Un accordo ‘gialloverde’ con Conte e un usato sicuro rappresentano la terza e la quarta ipotesi, ha rimarcato Renzi: “Salvini non ha ancora deciso cosa fare, ma l’elezione del capo dello Stato equivale alle Olimpiadi e il mio suggerimento è di utilizzare le prossime 24-36 ore per fare prevalere la politica” .