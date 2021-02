Renzipretendecose, così i social ironizzano sul fallimento di Pd, Iv e M5S

I social network sono tra i grandi protagonisti della crisi di governo in atto. I leader politici e i loro gregari affidano spesso ai post su Facebook o ai cinguettii su Twitter le comunicazioni che, in altri momenti storici, sarebbero state affidate alle più istituzionali note stampa. Va da sé che in un clima così informale, gli italiani che frequentano i social si sono adattati e il momento più basso della crisi di governo, quella che ha segnato il fallimento totale della politica, è stata trasformata in un momento di estrema ilarità su Twitter, dove Matteo Renzi è finito al centro dell'ironia e delle battute più irriverenti sotto l'hashtag #Renzipretendecose.

Tutto nasce dalle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, che ha accusato Matteo Renzi di aver posto veti eccessivi al tavolo delle consultazioni. In particolare, M5S e Pd hanno puntato il dito contro il leader di Iv perché dopo aver sostenuto in più riprese di non aver aperto la crisi per avere più poltrone, il suo atteggiamento ha dimostrato l'esatto contrario. " Oltre a chiederle, il senatore di Rignano voleva decidere anche per conto delle altre forze politiche ", hanno detto i suoi ex alleati della maggioranza. Una fattispecie che ha di fatto innescato la valanga ironica del web con #Renzipretendecose. In pochi minuti, questo hashtag è balzato in vetta agli argomenti più discussi di Twitter, dove è rimasto per lunghe ore anche stamattina, segno che gli utenti lo hanno utilizzato con costanza e in massa.