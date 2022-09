Crosetto stronca Repubblica: "Non ci stanno con la testa..."

Bufera social su Repubblica dopo l'articolo di stamani relativo a presunte " trame segrete " di Fratelli d'Italia con i governatori della Lega. Il titolo - " La trama segreta tessuta da Meloni con i governatori della Lega al Nord " – fa pensare a oscuri complotti, ma a smentire clamorosamente il quotidiano ci pensa il cofondatore di FdI Guido Crosetto, fra l'altro largamente citato nel pezzo in questione.

Ma vediamo cosa è successo.

Tutto inizia con l'articolo di Repubblica, pubblicato fra l'altro quest'oggi, nel giorno della chiamata alle urne. Il pezzo comincia con un'analisi sulle condizioni della Lega e sui possibili risultati al termine delle votazioni. Si prospetta una " manovra a tenaglia ", e un Carroccio " desalvinizzato " in caso di esisti negativi. Viene poi spiegato che Fratelli d'Italia, probabile prima forza del centrodestra, preferirebbe come alleata una Lega a guida Zaia o Fedriga.

Quindi, l'articolo di Repubblica passa a parlare di recenti contatti fra FdI e i big della Lega, come i governatori Zaia e Fedriga. " Due settimane fa, ad esempio, Guido Crosetto - uno dei fondatori del partito di Meloni - è stato in Veneto, ha avuto una cena con alcuni imprenditori, e ha avuto modo di parlare con Zaia " si legge nel pezzo.

Peccato che questo fantomatico incontro, almeno stando a quanto dichiarato da uno dei personaggi tirati in causa, non sia avvenuto. Ecco, infatti, il commento di Guido Crosetto sulla propria pagina Twitter. " Uno legge il titolo ed immagina chissà quali trame, quali strategie. Almeno è quello che ho pensato io dicendomi: 'Ma questi proprio non ci stanno con la testa'. Poi lo leggo e scopro di aver visto Zaia, una volta, 20 giorni fa, mentre ero in Veneto. Non lo vedo da anni!! " scrive l'ex sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Berlusconi IV, allegando una screenshot del pezzo di Repubblica.

Crosetto, fra l'altro, ha lasciato da tempo la politica e si occupa di ben altro, essendo un imprenditore.