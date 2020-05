La retromarcia di Bonafede: sì al decreto contro le scarcerazioni dei mafiosi

Le polemiche per le scarcerazioni per l'emergenza coronavirus hanno fatto traballare la sua poltrona. Così ora Alfonso Bonafede fa retromarcia e ha ottenuto dal Consiglio dei ministri il sì al suo decreto legge per rimandare dietro le sbarre mafiosi e terroristi ora ai domiciliari.

Il provvedimento prevede la possibilità di rivalutare se soino cambiate le condizioni dell'emergenza sanitaria rispetto a febbraio e se quindi restano le ragioni perché chi è stato condannato in via definitiva o è in custodia cautelare per reati gravi di mafia o terrorismo possa restare ai domiciliari per motivi di salute o se debba tornare in carcere. Riaperta inoltre la possibilità - anche nelle carceri minorili - di avere colloqui "in presenza" e non solo in videochiamata con i parenti "per un numero massimo di volte stabilito dal direttore dell'istituto e comunque almeno una volta al mese".

In particolare, per i condannati per terrorismo o mafia e per i detenuti in regime di 41 bis il magistrato - dopo aver ottenuto il parere della Direzione nazionale antimafia o delle Direzioni distrettuali - potrà ora valutare "la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimenti, e successivamente con cadenza mensile".