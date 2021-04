La retromarcia di Conte: "Tempi non maturi per l'alleanza col Pd"

Continua a non decollare l'alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Liberi e uguali soprattutto a livello territoriale. Lo sa benissimo Giuseppe Conte che, pur giudicando il Pd un " interlocutore affidabile con cui poter ragionare ", ha ammesso che almeno per il momento " i tempi non sono ancori maturi per poter varare un'alleanza a tutto tondo ". Ma la volontà dell'ex presidente del Consiglio è quella di accelerare su questo fronte, a partire dalle importanti elezioni Amministrative: a suo giudizio " sarebbe un peccato " se, rispetto alle consultazioni locali, " non si riuscisse a concordare alcuni passaggi insieme ". Dunque alla " intelligenza di M5S e Pd " sarà rimessa la possibilità di coordinare l'azione " per offrire a tutti i Comuni e le città importanti, piccole e grandi, delle buone amministrazione perché lo chiedono i cittadini ". Lo ha dichiarato l'ex premier intervenendo al Festival del lavoro 2021.

Le difficoltà nell'alleanza M5S-Pd

Il rallentamento per la nascita dell'alleanza strutturale M5S-Pd-Leu è ormai noto a tutti. Anche perché è sui territori che continuano a consumarsi strappi e ad emergere divergenze inconciliabili. Nel frattempo si resta in attesa di scoprire il nuovo progetto del Movimento 5 Stelle targato Conte, il quale ha fatto sapere che nei prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui verranno coinvolti tutti gli iscritti: " Discuteremo sul nuovo Statuto, di una Carta di principi e valori per dare una chiara identità politica al Movimento ".

Una fonte autorevole dei pentastellati spiega: " Stiamo aspettando tutti lui per capire cosa fare. A meno che cerchi di non di mettere la faccia, come primo atto, su tante sconfitte e liti con il Pd ". Ed è proprio questo il punto. La vera e propria rifondazione del M5S potrebbe partire dopo l'estate per evitare di intestarsi l'esito delle Amministrative come primo passo del nuovo corso. Questo perché si temono deludenti risultati a livello territoriale, dove l'asse con Partito democrati e Liberi e uguali non si è ancora consolidato.

