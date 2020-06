Berlusconi: "Nuova fase costituente con un piano di riforme"

I danni che lascerà lo tsunami Coronavirus abbattutosi sull'Italia saranno notevoli, soprattutto dal punto di vista economico. Specialmente ora i cittadini hanno bisogno di misure e aiuti concreti per non peggiorare quella che risulta essere già una situazione piuttosto delicata. Pertanto è giunta l'ora di una nuova fase costituente per tentare di far ripartire il Paese nel migliore dei modi. Ne è convinto Silvio Berlusconi, che spinge per una nuova stagione di riforme: " È oggi il momento delle riforme. Ora o mai più ". In un'intervista rilasciata al magazine online dell'Eurispes, il Cav ha sottolineato l'importanza di un nuovo patto economico e sociale - così come auspicato da Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia - tra tutte le componenti della società: " Per farlo, occorre evidentemente il contributo di tutti: famiglie, imprese, università, banche, cultura e naturalmente politica di maggioranza e di opposizione ".

Sulle tempistiche di arrivo dei fondi europei necessari per la ricostruzione restano ancora dubbi, ma il presidente di Forza Italia è del parere che questa è da intendersi come un'occasione per scrivere il piano nazionale delle riforme, cioè un vero e proprio programma da presentare ai cittadini e all'Unione europea " contenente la lista delle riforme da fare nel prossimo triennio, con le relative tempistiche e i relativi costi ". È da considerarsi come un documento articolato e complesso ma allo stesso tempo indispensabile poiché alla base ha l'intenzione di dare una programmazione di medio-lungo termine alle opere indispensabili da fare: " Essendo un programma a lunga scadenza, deve quindi essere scritto comunemente, con il contributo di tutti, perché deve prescindere dai governi che lo attueranno in futuro ".

Flat Tax e pace fiscale

L'ex presidente del Consiglio ha ribadito la propria ricetta per assicurare la ripresa dell'Italia. Assicurare nuove condizioni di efficienza per le imprese che operano in Italia e/o hanno delocalizzato la produzione: questa il principio di fondo. In che modo? " Attraverso l’introduzione di una Flat Tax, la riduzione dei costi dell’energia, la riduzione del costo del lavoro, il rafforzamento dei rapporti con i grandi venture capitals internazionali, il rafforzamento della normativa sui Mini corporate bonds ". E bisognerebbe favorire spazi a fiscalità zero e costi zero specialmente nelle macroregioni del Sud. Il motto della Flat Tax è noto: " Pagare meno per pagare tutti ". Ecco perché sarebbe una rivoluzione fiscale: un'aliquota unica per tutti, progressiva, darebbe più certezze e garantirebbe un sistema fiscale più equo e vicino ai cittadini. " Ridurre la pressione fiscale significa restituire potere d’acquisto alle famiglie, per cui aumentano i consumi, e dotare di liquidità le imprese, per cui aumentano gli investimenti ", ha aggiunto.