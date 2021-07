La riforma dell'Italia: la diretta con Casellati

dal nostro inviato a Bari

Da quasi 40 anni non si parla che di riforme. Riforme politiche, riforme costituzionali, riforme istituzionali. Giustizia, lavoro, welfare, pensioni. Molti settori del sistema Italia meriterebbero almeno un ritocchino, altri un vero e proprio restauro. Se il discorso valeva prima della pandemia, il virus ha solo messo in evidenza la necessita di un intervento su più fronti. In questi giorni la politica bisticcia sulla riforma Cartabia, che aggiusta la Bonafede, ripristina una durata massima del processo e va incontro alle richieste europee. Ma basterà?

Nell’ultimo evento de La Ripartenza, Nicola Porro ne parla con il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Titolo del panel: la Ripartenza e la riforma delle istituzioni. Qui sotto la diretta dal teatro Petruzzelli di Bari su ilGiornale.it, media partner del progetto.