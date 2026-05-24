"La riforma? Al Paese serve stabilità. E i cittadini devono potere scegliere"

Senatrice Licia Ronzulli, dopo l'episodio che ha coinvolto il ministro Gvir l'Italia ha protestato duramente. Pensa che sia necessaria una presa di posizione dell'Ue?

"Gli estremisti come lui vanno condannati, sempre. Netanyahu, che concorre a non fare il bene di Israele, avrebbe già dovuto chiedere le sue dimissioni. Invece non lo ha fatto. Il nostro governo è stato il primo a far sentire con forza la propria voce a tutela dei cittadini italiani. E con altrettanta determinazione ha posto la questione delle sanzioni al ministro israeliano sui tavoli europei. Una richiesta raccolta dall'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas. L'Europa ha il dovere di tutelare i propri cittadini e di pretendere che, ovunque si trovino, vengano trattati nel pieno rispetto dei diritti, della dignità umana e delle regole del diritto internazionale. Non possono esserci ambiguità né silenzi diplomatici.

Il rapporto con Israele esce incrinato?

"Essere amici e alleati non significa rinunciare a far valere principi che per noi sono non negoziabili. Noi continuiamo a riconoscere il diritto di Israele a difendere la propria sicurezza, ma allo stesso tempo riteniamo doveroso esprimere il nostro dissenso quando è necessario".

La questione della riforma della legge elettorale sta prendendo piede. È davvero necessario cambiare il modello attuale?

"Gli italiani devono poter scegliere da chi essere governati. Oggi il rischio è ritrovarsi con maggioranze fragili e governi ostaggio di equilibri parlamentari e giochi di palazzo. Serve una legge elettorale che garantisca rappresentanza, ma soprattutto stabilità e governabilità. Due elementi, questi, che sono indispensabili per il futuro del nostro Paese".

Si parla molto di un rafforzamento della Nato e di una rinnovata centralità europea. L'Italia è però penalizzata dai vincoli di bilancio. Quale strada è necessario seguire?

"Oggi il mondo è più instabile e l'Europa deve essere più forte e più sicura, in sintonia con la Nato. Ma non si può chiedere ai Paesi europei di spendere di più per difesa ed energia senza, allo stesso tempo, fare in modo di aiutarli. Ecco perché chiediamo all'Europa più flessibilità sulle regole. Investire in sicurezza, energia e infrastrutture significa proteggere posti di lavoro e difendere i cittadini dal caro bollette e dalle crisi economiche".

Il governo parla sempre più spesso di nucleare di nuova generazione.

"Bisogna diversificare le fonti e guardare senza pregiudizi al nucleare di nuova generazione, una tecnologia sicura, a zero emissioni in atmosfera e complementare alle rinnovabili, permettendoci di ridurre la produzione di corrente da fonti fossili. Un modello in cui vincono tutti: l'ambiente, la stabilità energetica, le famiglie e le imprese che avranno bollette più basse".

In questa ultima parte della legislatura quale sarà la sfida più difficile per il governo Meloni? E cosa deve fare Forza Italia per essere protagonista alle prossime Politiche?

"La sfida più ambiziosa sarà continuare a difendere famiglie e imprese in una fase internazionale ancora molto complessa, segnata da guerre, instabilità e rincari che pesano sulla vita quotidiana degli italiani. Oggi ci sono famiglie che fanno i conti con bollette più alte, con il costo della spesa aumentato e genitori costretti a fare sacrifici anche per garantire ai figli uno sport o un'attività educativa.

È da qui che la politica deve ripartire: dalla vita reale delle persone. Forza Italia deve continuare a rappresentare l'anima moderata e liberale del centrodestra, difendendo il lavoro, il ceto medio, le imprese e chi ogni giorno manda avanti questo Paese con fatica e responsabilità.