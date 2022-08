Rigassificatori, rinnovabili e nucleare pulito: il piano del Cav contro il caro bollette

Prosegue la campagna social di Silvio Berlusconi in avvicinamento al 25 settembre. Il leader di Forza Italia, quotidianamente, pubblica un breve video in cui spiega uno dei principali punti del programma di governo in caso di vittoria del centrodestra. Una scelta smart quella dell'ex premier che, come ha dichiarato in un'intervista rilasciata al quotidiano il Tempo, preferisce condurre la sua campagna elettorale sui social e in tv, perché " i comizi sono un metodo vecchio, che consente di parlare a poche persone. Di solito, se vengono a sentirti, sono già convinte ". E così, tutti i giorni, le pagine del Cavaliere si arricchiscono una "pillola" di programma. Quella di quest'oggi è stata dedicata da Silvio Berlusconi alle misure per fermare gli aumenti delle bollette.

Quello che dovrà affrontare il nuovo governo sarà un autunno caldo dal punto di vista dei rincari. I costi per le forniture di luce e gas, nonché quelli per le materie prime, sono in aumento, il tutto a discapito delle famiglie che dovranno fare i conti con spese più elevate a fronte di salari sempre uguali. Ma a risentire degli aumenti sono anche le aziende, che in molti casi hanno già difficoltà a sostenere i rincari derivanti dagli incrementi. " Nelle prossime settimane questo sarà un problema drammatico per le famiglie e per le imprese. Per l’effetto della guerra in Ucraina il costo dell’elettricità e del gas è salito da 4 a 6 volte in un anno. La prima emergenza che riguarda direttamente ogni italiano è l’aumento di luce e di gas ", ha spiegato Silvio Berlusconi. Ovviamente, se la prima emergenza sono le famiglie, " la seconda emergenza sono i costi per le nostre industrie. Oggi il gas in Europa costa 9 volte quello che costa negli Stati Uniti. Dobbiamo fermare subito questo processo agendo sulle tasse per ridurre il costo dell’energia a un livello accettabile ".