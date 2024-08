Rinviata la tassa sugli hotel. Stretta sugli evasori seriali

Ascolta ora 00:00 00:00

Fisco, università e rinnovabili. E poi sussidi(fino a 1.100 euro) per gli sfollati di Scampia (quartiere di Napoli) dopo il crollo del ballatoio e per le imprese del settore sciistico. E infine fondi per lo spettacolo e agevolazioni per studenti e insegnanti. Il governo prepara una sfilza di provvedimenti in vista dell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Rinviato a settembre l'aumento della tassa di soggiorno mentre sull'estensione dell'accise alle auto elettriche è in corso una riflessione tra il ministero dell'Economia e i partiti di centrodestra. Il redditometro è confermato solo per gli evasori seriali. Ieri a Palazzo Chigi i capi di gabinetto hanno tenuto il pre-Consiglio in vista della riunione fissata oggi alle 11. Il Cdm di oggi sarà inoltre l'occasione per un chiarimento politico tra i leader del centrodestra, dopo gli screzi post voto alle Europee. «Ci vedremo domani in Cdm» taglia corto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il pezzo forte delle misure entrerà nel Decreto omnibus. Tra le misure fiscale la conferma dell'abolizione del redditometro, che resterà solo per gli evasori seriali, e l'introduzione delle pagelle di affidabilità per i contribuenti virtuosi. Il governo sta lavorando, inoltre, per limare il testo che darà il via libera alla rottamazione. Sul capitolo Università il ministro Anna Maria Bernini interviene con un disegno di legge, che sarà licenziato oggi, per sanare l'annosa questione della giungla dei contratti di ricerca in stallo dal 2022. Il provvedimento messo a punto dagli uffici del dicastero dell'Università fornirà alle Università, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e ai centri di ricerca più strumenti contrattuali per inquadrare e liberare dal precariato i ricercatori. In sostanza, si tratta di una cassetta degli attrezzi a disposizione delle Università perché a situazioni diverse corrispondano strumenti diversi. Una misura che consentirà alle università di stipulare i contratti con migliaia di ricercatori. Arriva poi la figura del professore aggiunto che dovrà attirare investimenti e professionalità dall'estero

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin porterà in Consiglio dei ministri una misura, costruita con il ministro delle Riforme Maria Alberti Elisabetta Casellati, per velocizzare e semplificare le norme per la costruzione degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. La novità è che «gli interventi saranno considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti». Nel decreto Omnibus, 25 articoli, entra una novità fiscale per chi trasferisce la residenza fiscale dell'estero all'Italia: salirà da 100mila a 200mila euro l'anno l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria per chi trasloca la sede fiscale delle proprie attività in Italia. Per gli sfollati di Scampia, dopo il crollo del ballatoio, arriva un contributo economico per una nuova sistemazione. Nel dettaglio, il Comune di Napoli potrà assegnare, nel limite delle risorse previste, un sussidio di 400 euro per i nuclei monofamiliari, di 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsti per il nucleo familiare. E infine, il governo stanzia 13milioni di euro per sostenere le imprese del comparto sciistico penalizzate nella stagione invernale 2023 dalla mancanza di neve sugli impianti.