La mossa di Forza Italia disinnesca la bomba cartelle

Con l'arrivo del decreto "Green Pass" il governo dovrebbe impegnarsi a procrastinare ancora una volta le scadenze delle cartelle esattoriali: una soluzione che viene celebrata con entusiasmo da Forza Italia, prima promotrice della manovra. "Chiediamo un rinvio selettivo almeno sino al giugno 2022" , aveva infatti proposto il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani. "E per la altre categorie chiediamo la pace fiscale e uno sconto e soprattutto una dilazione per chi intende pagare" .

La svolta dovrebbe arrivare con il via libera all'ordine del giorno del decreto Green pass, "che impegna il governo a prorogare le scadenze delle cartelle esattoriali del periodo di emergenza Covid. È una vittoria di Forza Italia" , rivendica il Vice Presidente Commissione Finanze e Lavoro Roberta Toffanin, "che sin dai primi mesi di pandemia ha lavorato in Parlamento per supportare e aiutare le imprese e le famiglie maggiormente penalizzate dalla crisi" .

Come proposto dal coordinatore Tajani, spiega ancora Toffanin, oltre al rinvio c'è anche la richiesta di un anno fiscale bianco, "proprio per permettere ai contribuenti che hanno subito pesanti contraccolpi a causa delle chiusure di tornare a respirare e di poter guardare al futuro con fiducia. Si tratta di misure emergenziali" , specifica ancora il Vice Presidente Commissione Finanze e Lavoro, "che possono sicuramente mitigare situazioni critiche, ma è necessario guardare oltre e lavorare insieme per realizzare quella riforma fiscale che potrà davvero cambiare la vita dei contribuenti, con regole meno farraginose, una burocrazia più snella, meno tasse e più efficienza. Forza Italia" , conclude Toffanin, "è in Parlamento anche e soprattutto per questo: mettere in cantiere riforme lungimiranti che possano dare all'Italia una spinta in più per ritornare a correre e a competere nel mondo" .

Le parole di Tajani

"Bene che tutti i partiti siano favorevoli alla proposta di Forza Italia per un rinvio selettivo delle cartelle esattoriali almeno sino a giugno 2022" , celebra il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani. "Abbiamo chiesto anche la pace fiscale, uno sconto e la dilazione per chi intende pagare. Vogliamo far ripartire l'Italia!" . E sul fronte cartelle è intervenuto anche il senatore Maurizio Gasparri che spiega quali sono i prossimi obiettivi sul road map azzurra per alleggerire la pressione fiscale: "Forza Italia ha chiesto con chiarezza e fermezza al governo il rinvio del pagamento delle cartelle esattoriali, la proroga del bonus 110% e di tutti gli altri vantaggi fiscali che riguardino casa ed edilizia. Sono per noi condizioni irrinunciabili perchè con l'emergenza Covid 'i soldi si danno non si prendonò per tutelare famiglie ed imprese. Siamo certi" , conclude il senatore azzurro, "che la risposta arriverà subito per merito di Forza Italia" .

"Anno fiscale bianco"