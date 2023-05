Ripara la buca a sue spese. Ma il Comune lo multa

Una multa di oltre 800 euro per aver riparato - a proprie spese - una pericolosa buca in mezzo alla strada. Protagonista della surreale vicenda è Claudio Trenta, 72enne pensionato residente a Barlassina (Monza). Dopo aver atteso per settimane l'intervento del Comune e del sindaco (di centrosinistra) a cui si era rivolto, Trenta ha deciso di fare da sé e riparare quella pericolosa buca sulle strisce pedonali. Ma poco dopo si è visto recapitare una multa da ben 882 euro (622 se pagata entro cinque giorni). E non solo: la notifica prevede anche che il cittadino «riporti lo stato della strada alla situazione originaria». In pratica, dovrebbe riaprire la buca. Oltre il danno, la beffa.

Tutto inizia mesi fa, come racconta il pensionato nel gruppo Facebook - creato e curato da lui stesso - «Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)» dove segnala disagi, sporcizia e problematiche della cittadina brianzola. Trenta nota una pericolosa interruzione del manto stradale tra via Monte Santo e viale Trieste, proprio sulle strisce pedonali, di circa 30 centimetri. La buca rappresenta un rischio non solo per automobili, moto e biciclette, ma anche per gli stessi pedoni che si trovano ad attraversare la strada in quel punto. Trenta inoltra la segnalazione agli uffici competenti, ma la risposta tarda ad arrivare. Poi, racconta, scrive anche al prefetto per segnalare che la pericolosa buca non era ancora stata riparata.

Così il 26 aprile il pensionato decide di agire per conto suo: acquista «un sacco di catrame di ottima qualità, spendendo in tutto 14 euro» e «con 10 minuti di lavoro l'attraversamento stradale è tornato in sicurezza» spiega. Tutto risolto? Invece no. Perché dopo pochi giorni, il 10 maggio, Trenta si vede recapitare la multa. La motivazione è la violazione del codice della strada, corredata dall'obbligo di «rimozione delle opere abusive». Oltre a pagare la salata contravvenzione, Trenta dovrebbe pure riaprire la buca che ha riparato. Ma - promette - non ne ha intenzione.