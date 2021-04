A rischio tutti i procedimenti dello scandalo Palamara

Al Csm, invece di fare passi avanti sul caso Palamara, se ne fanno parecchi indietro. Le audizioni di questi due giorni ingarbugliano la ricostruzione principe del sistema delle correnti, quella dell'incontro del 2019 all'hotel Champagne, tra i togati e i renziani Cosimo Ferri e Luca Lotti, per l'accordo sul nuovo procuratore di Roma. E si fa più pesante la spada di Damocle dell'irregolarità delle intercettazioni dell'ex presidente dell'Anm, che potrebbe far saltare processi disciplinari e penali.

Viene rinviata l'audizione di Duilio Bianchi, della società che inoculò il trojan nel cellulare di Palamara, che si è contraddetto sulla gestione delle intercettazioni da Roma a Napoli e ritorno prima di arrivare ai pm di Perugia. Ora a Firenze e Napoli si indaga sullo strano «giro» dei file e su «buchi» di ascolto, soprattutto quello della cena dell'ex procuratore di Roma Pignatone con Palamara e altri, la sera dopo l'incontro all'hotel Champagne.

Ieri, al processo disciplinare contro i 5 ex togati del Csm (Morlini, Spina, Lepre, Cartoni e Criscuoli) che parteciparono a quella riunione notturna, al maresciallo della Gdf Roberto D'Acunto viene chiesto come fu gestito il trojan. «Non decidevo io - risponde -, seguivo indicazioni dei superiori. Della programmazione non viene redatto verbale, ma resta la traccia informatica. Non mi occupavo dei rapporti con la procura e l'ascolto avveniva da remoto, presso la sala della Gdf». Per la difesa del deputato di Iv Ferri, magistrato fuori ruolo e sotto accusa disciplinare, se le intercettazioni non sono state trasmesse direttamente alla sede dovuta, come vuole la legge e sono quindi a rischio manipolazione, sono inutilizzabili nei processi.

Nelle audizioni del giorno prima, sia il procuratore generale di Firenze Viola, candidato di Palamara per Roma, che l'ex togato Forciniti, fanno un quadro ben diverso da quello dipinto finora sulle manovre per il dopo Pignatone. «Spina mi disse che i 5 consiglieri di Unicost avevano deciso di sostenere Creazzo e si lamentava dell'invadenza di Palamara, che invece insisteva su Viola, anche perché si trattava dell'ufficio dove era sostituto», racconta Forciniti, ex togato della corrente di centro. Con Spina, aggiunge, era presente Morlini (ambedue di Unicost). Ricorda bene la data dell'incontro a Reggio Calabria per un convegno: 17 maggio.

La riunione dell'hotel Champagne è della notte tra l'8 e il 9 maggio e, secondo le accuse, fu il momento in cui si strinse il patto scellerato tra Unicost e Magistratura indipendente, benedetto da una parte politica, per portare Viola a Roma. Forciniti ripete, invece, che i suoi colleghi al Csm puntavano su un altro candidato. Quasi 10 giorni dopo il confronto notturno, rimanevano divisioni, l'accordo non c'era. Si trattò solo di uno dei tanti incontri preliminari, per cercare un accordo tra correnti, rompendo l'asse che prima legava Unicost ai gruppi di sinistra? Per Palamara, poteva poggiare sulla scelta comune di Viola, in discontinuità con Pignatone. Dice Forciniti: «I rapporti tra Palamara e Pignatone prima erano ottimi, poi ci fu freddezza. E Palamara si avvicinò a Ferri, una volta su posizioni contrapposte».

Molti incontri informali, sulla nomina nella capitale, avvennero anche dentro Palazzo de' Marescialli. Lo conferma lo stesso Viola all'udienza. «A maggio passai al Csm e ci vedemmo nella stanza del consigliere Criscuoli. Non contemporaneamente vennero Lepre, Spina, Cartoni, Davigo...». Anche Cascini (Magistratura democratica), aggiunge dopo una domanda. «Si parlò anche della nomina alla procura di Roma, ma non si entrò nel dettaglio. Mi dissero che erano passati anche altri candidati, Creazzo, Lo Voi...». D'altronde, l'autopromozione non è né illecito né reato, afferma il Pg della Cassazione Giovanni Salvi, titolare dell'azione disciplinare. «Nessuno mi disse: voterò per te», conclude Viola.