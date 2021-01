Il centrodestra compatto silura Conte: "Dimissioni, governo è inadeguato"

Tra oggi e domani, Giuseppe Conte si presenterà in Aula e al Senato per fare la conta e in queste ore si deciderà il futuro politico del Paese. In Aula per il presidente del Consiglio non ci dovrebbero essere problemi a raggiungere la maggioranza ma il nodo cruciale sarà il Senato, dove l'obiettivo minimo per proseguire dovrebbero essere 161 voti a favore, sui quali per il momento Giuseppe Conte non può contare. Il centrodestra si è riunito di nuovo questa mattina per fare il punto prima delle comunicazioni alla Camera.

" Il centrodestra ha ribadito la sua compattezza in vista delle comunicazioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del voto alla Camera dei deputati. Le forze politiche presenteranno una risoluzione unitaria con la quale si sottolinea l'assoluta inadeguatezza del governo nell'affrontare sia gli effetti sanitari che gli effetti economici della pandemia ", questo si legge nella nota diramata al termine del vertice tra i leader del centrodestra. Presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Maurizio Lupi (NcI), Gaetano Quagliariello, Giorgio Silli (Cambiamo) e Lorenzo Cesa (Udc). Non è voluto mancare nemmeno Silvio Berlusconi, che ha presenziato in videocollegamento dalla Francia. Al termine dell'incontro, i deputati sono recati in Aula per seguire le comunicazioni di Giuseppe Conte.

Durante il summit, i presenti hanno sottolineato che " un governo con una maggioranza risicata o inesistente non è ciò di cui ha bisogno l'Italia per affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi ". Una presa di posizione netta e irremovibile: " Premesso che le comunicazioni del presidente del Consiglio sono insufficienti, chiediamo al governo di rassegnare le dimissioni ". Questo è il testo della risoluzione unitaria che verrà presentato alle comunicazioni di Giuseppe Conte da parte de centrodestra. In serata, dopo le comunicazioni alla Camera e il voto parlamentare, il centrodestra si riunità nuovamente per stabilire la linea da tenere anche nei prossimi giorni.

Tutti gli esponenti della coalizione sono concordi nel volere le dimissioni di Giuseppe Conte. " Superata l'avvilente fase del 'mercato delle vacche', il premier Conte ha solo una strada avanti a sè: senza una maggioranza assoluta alla Camera e al Senato presenti le dimissioni al presidente della Repubblica. Il centrodestra unito è pronto sia a prendersi la responsabilità di governo sia andare al voto ", ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, al Gr Rai.