Rissa Fontana-governo: "Solo briciole", "No, facciamo tutto"

Tamponi e mascherine fanno litigare presidente della Lombardia Attilio Fontana e il governo. Tutto nasce da un attacco frontale che il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivolto proprio all'indirizzo del governatore: sì, perché il primo cittadino meneghino se l'è voluta prendere con il leghista, chiedendogli lumi sui ritardi e sulle mancanze di mascherine e tamponi. Come se le responsabilità non fossero da andare a cercare, in primis, in quel di Roma.

Ecco, l'inquilino di Palazzo Marino ha ricevuto in risposta i chiarimenti del numero uno lombardo, che ha puntato il dito anche contro la Protezione civile a livello nazionale: "Per quanto concerne mascherine e gli altri presidi siamo stati e continueremo ad essere i primi a segnalare il fatto che la Protezione civile nazionale, cui spetta il compito di gestire l'emergenza e garantire questi materiali, sia per buona parte inadempiente" . Dunque, l'esponente del Carroccio se l'è presa con il governo e la farraginosa macchina burocratica del Paese: "La burocrazia di Roma ci impedisce di utilizzare le mascherine prodotte in Lombardia già ritenute conformi dal Politecnico di Milano" .

Ma non è finita qui. Fontana, infatti, replica anche a un'altra accusa mossagli da Sala, che lo voleva attaccare sul fronte delle cosiddette Rsa, ovvero le Residenze sanitarie assistenziali: "Per le Rsa valgono le stesse considerazioni con l’aggiunta che, voglio ricordare al sindaco Sala e agli altri, le stesse o sono private o comunali. Noi, per quanto possibile, siamo intervenuti e interveniamo. Spero che anche i Comuni abbiano incalzato i gestori e il governo per dotarli di quanto necessario per metterle in sicurezza" . E qui, il leghista, smaschera Sala e governo: "Queste cose i sindaci le conoscono da settimane. Fingono di ignorarle evidentemente per calcolo politico. Noi non possiamo perdere continuamente tempo e sottrarlo alla attività prioritaria che è il contrasto al virus e la tutela della salute dei cittadini" , le sue parole riportare dal Corriere della Sera.

"È passato ormai quasi un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia e sostanzialmente da Roma stiamo ricevendo delle briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni" , così il governatore lombardo inchioda ulteriormente i giallorossi alle loro responsabilità, intervistato da Radio Padania.