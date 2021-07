La Fornero torna al governo: ecco cosa farà

Gli italiani pensavano di essersi liberati di lei dopo le celeberrime lacrime di coccodrillo in diretta televisiva che accompagnarono la pesante riforma delle pensioni voluta dal governo Monti, invece dovranno abituarsi all'idea che Elsa Fornero tornerà ad occuparsi di economia del Paese nel ruolo di consulente dell'esecutivo presieduto da Mario Draghi.

L'ex ministro del Lavoro, infatti, farà parte del team di esperti che compongono il neonato "Consiglio d'indirizzo per la politica economica", tanto voluto ed istituito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci. Il gruppo di tecnici sarebbe nato, almeno dichiaratamente, con lo scopo di "orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica".

Secondo quanto riportato da "Il Corriere", Elsa Fornero non sarà una semplice "figurina" nell'album di Mario Draghi, ma ricoprirà un ruolo di consulente di un certo peso nell'economia dell'attuale governo: "Sarà una sorta di 'grillo parlante', che è, d'altra parte, il compito che la professoressa assegna agli esperti come lei" . Magari l'ex ministro del Lavoro del governo Monti non tornerà ad occuparsi direttamente di pensioni, né sarà il volto da mostrare in associazione ad un'eventuale riforma per il superamento di Quota 100, dato che gli italiani hanno ancora ben vivide negli occhi le immagini della sceneggiata davanti alle telecamere. Tuttavia c'è da scommettere che anche il "Consiglio d'indirizzo per la politica economica" di cui la stessa farà parte potrà avere voce in capitolo, specie con l'avvicinarsi del termine ultimo della riforma.