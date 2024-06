Il ritorno di Kate "consola" Re e sudditi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Regno Unito esulta, Kate è tornata. Il coraggio ieri aveva i colori del bianco e del blu, quelli del vestito che la Principessa del Galles ha scelto di indossare per farsi vedere nuovamente in pubblico dopo sei mesi di assenza. I suoi sudditi l'avevano vista per l'ultima volta in un video drammatico nel quale aveva informato tutti di avere un tumore e di aver bisogno di assoluta privacy per curarsi e affrontare assieme alla sua famiglia la battaglia contro la malattia. E mentre anche il re Carlo combatteva contro il cancro, ma senza rinunciare agli impegni pubblici, di Catherine non si era saputo più nulla, era scomparsa dai radar. Soltanto qualche mezza frase del marito William a rassicurare che «le cure andavano meglio», una lettera commovente inviata dalla stessa Kate ai veterani di guerra per esprimere tutto il suo rammarico per non aver potuto presenziare alla celebrazione del D-Day, poi di nuovo il silenzio, pieno di timori ed inquietudini per la sorte di questa giovane donna di 42 anni che, oltre ad essere la futura Regina, è anche la madre di tre figli ancora molto piccoli.

Poi, dopo mesi di insinuazioni - sta malissimo, ha perso 15 chili, indossa una parrucca anzi no, si rifiuta di farlo - la buona notizia. La Principessa sta meglio, tanto che può presenziare alle celebrazioni di Trooping The Colour, la parata ufficiale che si tiene sempre in giugno per festeggiare, seppur tardivamente perché la data vera è in novembre, il compleanno del re. E ieri, la Principessa è finalmente apparsa nella carrozza che la portava a Whitehall insieme al marito e ai tre figli, tutti agghindati in bianco e blu come lei. Un sorriso smagliante, i capelli raccolti in uno chignon sotto un ampio cappello, Kate è apparsa in buona forma come lei stessa ha confermato in una nota stampa diramata prima dell'evento. «Non vedo l'ora di partecipare alla parata in onore del Re - ha scritto - insieme alla mia famiglia e spero di poter presenziare anche a pochi eventi pubblici programmati per quest'estate anche se sono consapevole di non essere ancora fuori dal tunnel. Ho imparato ad essere paziente, specialmente nell'incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo di prendermi tutto il tempo necessario per recuperare».

La Principessa ha raccontato di stare facendo dei buoni progressi pur ammettendo che «ci sono giorni buoni e giorni cattivi, durante i quali ci si sente deboli, stanchi e devi consentire al tuo corpo di riposare. Durante i giorni buoni però - ha sottolineato - quando ti senti più forte, desideri fare il più possibile e approfittare del fatto che ti senti bene». La principessa ha fatto sapere che dovrà proseguire le cure ancora per qualche mese, poi si spera che possa tornare gradualmente alla vita di sempre. Il re, che quest'anno ha assistito alla cerimonia rinunciando a montare a cavallo ed ha ispezionato le centinaia di Guardie dalla carrozza insieme alla moglie Camilla, ha fatto sapere di essere «deliziato» dal ritorno in pubblico della nuora che considera come una figlia.

A salutare il ritorno di Kate ci ha pensato persino il sole che ha fatto capolino all'improvviso, nel bel mezzo di una giornata uggiosa, proprio quando la Principessa è uscita sul balcone insieme agli altri Reali, a raccogliere gli applausi entusiasti della sua gente. Welcome back, Kate.