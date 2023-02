Ritrovato Atsu, ex del Chelsea. Paura e ansia tra gli italiani. Si ferma tutto lo sport

Calciatori, allenatori, pallavoliste. È numerosa la colonia italiana - oltre a vecchie conoscenze del nostro calcio come Icardi e Hamsik - nelle squadre turche, preoccupata per la situazione d'emergenza dopo le forti scosse di terremoto nel Sud del Paese. Il ministro dello Sport ha disposto la sospensione di tutti i campionati e di ogni manifestazione sportiva mentre si piange la scomparsa del portiere dell'Hatayspor, 14 giocatrici dell'Hatay di volley e tre del Malatya Metropolitan Belediyespor si trovano ancora sotto le macerie. L'ex giocatore del Chelsea Atsu, in un primo momento disperso, è stato tratto in salvo in serata come riportano i media inglesi. Ieri era in programma a Istanbul la sfida tra l'Umraniyespor e l'Adana Demirspor, guidata dal tecnico italiano Vincenzo Montella. «C'è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. Anche l'hotel dove risiedo è stato evacuato e ha preso fuoco», ha detto l'allenatore che guida la squadra di uno dei centri più colpiti dal sisma.

Ad Adana, nel club del Cukurova, gioca anche l'ex azzurra di pallavolo Lucia Bosetti. «La situazione è drammatica, le case sono inagibili e credo dormiremo in macchina, stiamo cercando di uscire dalla città ma è molto difficile», ha detto dopo aver postato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento «a tutti quelli che mi hanno scritto, voglio dire loro che sto bene. Prego per la Turchia». Una preghiera che rivolge anche Paola Egonu, la pallavolista vice campionessa del mondo con l'Italia che gioca nel VakifBank Spor di Istanbul.

Tanti i post sui social, dall'attuale allenatore del Karagumru Andrea Pirlo («mi sento molto vicino alle famiglie di tutte le vittime del terremoto») ai calciatori turchi dell'Atalanta Demiral e della Roma Celik. «Mi fa male il cuore vedere la gente del mio Paese in questo stato e assistere al loro dolore. Spero che Dio li aiuti», così su Twitter il difensore. «Guarisci presto Turchia», ha scritto invece il centrocampista su Instagram, postando un'immagine con uno sfondo nero e sopra le sue parole. E a proposito di Roma, il sisma ha interrotto anche la trattativa che porterà Zaniolo al Galatasaray: i club stanno discutendo gli ultimi dettagli e il giocatore potrebbe essere a Istanbul già oggi.