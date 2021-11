Riunione coi prefetti, Lamorgese esclude il sottosegretario leghista

Luciana Lamorgese parteciperà al confronto con prefetti e forze dell’ordine in programma per domani, con l'obiettivo di inasprire ulteriormente le verifiche sul Green Pass: il ministro, tuttavia, farà a meno del suo sottosegretario, che denuncia non solo di non esser stato convocato ma addirittura di ignorare l'esistenza di tale incontro.

"Sì sì, ho visto che l’incontro per la stretta dei controlli sul green pass è domani. L’ho saputo dalle agenzie" , dichiara il sottosegretario leghista all’Interno, con delega alla sicurezza, Nicola Molteni, come riportato da Huffington Post. "Ci sarà solo la ministra, immagino” , chiosa il rappresentante del Carroccio, impegnato tra l'altro pochi minuti prima in un vertice al Viminale per tracciare la via della stretta sui controlli del certificato verde su mezzi pubblici e treni regionali.

Molteni, che pare proprio escluso dai piani di Lamorgese, denuncia al Foglio una evidente carenza di organico tra le forze di polizia, specie dopo i tagli degli ultimi anni: "Oggi gli agenti hanno tanti impegni e se fossimo di più sarebbe meglio, ma lavoreremo e faremo dei piani" . Ancora scottato dall'inatteso voltafaccia del ministro dell'Interno, Molteni tende a rincarare la dose sul limite delle risorse messe in campo dal Viminale. "Alle forze di Polizia si chiede un impegno straordinario, e allora io chiedo che per loro ci siano risorse straordinarie" , suggerisce il sottosegretario leghista. "Speravamo che già nella manovra passata in Consiglio dei ministri la questione fosse trattata con più incisività, ma così non è stato" , aggiunge, "presenteremo in sede di conversione al Senato un pacchetto di emendamenti" .