La rivolta dei grillini contro l'alleanza col Pd: "Pura ipocrisia"

La consultazione online su Rousseau non ha fatto altro che spaccare ulteriormente i grillini, da sempre alle prese con divisioni interne e mugugni contro i vertici. A rendere ancora la situazione incandescente è stato il voto sulla piattaforma: gli iscritti, fino alle ore 12 di oggi, potranno esprimersi su due quesiti chiave che rischiano seriamente di innescare una rivoluzione nel Movimento 5 Stelle in grado di far implodere definitivamente - politicamente parlando - i pentastellati. I gialli si preparano all'ennesimo dietrofront e a tradire quelli che erano i principi radicali e irremovibili, facendo in tal modo cadere uno degli ultimi pilastri storici, visto che sono praticamente pronti a rivedere il doppio mandato e la possibilità delle alleanze a livello locale sia con le liste civiche sia con il Pd.

In molti l'hanno visto come un "escamotage" per consentire a Virginia Raggi di correre ancora per il Campidoglio senza andare a intaccare la regola del tetto dei due mandati per i parlamentari. Ecco perché le reazioni degli eletti 5S è stata davvero furibonda: " Il limite del secondo mandato muore con la ricandidatura di Virginia Raggi. La si smetta con queste prese in giro degli elettori: dopo il mandato zero, si inventeranno il mandato meno uno? ". Ma a scatenare durissime reazioni è stata soprattutto la possibilità di presentarsi insieme al Partito democratico in occasione delle elezioni locali. Effettivamente ci si chiede che fine abbiano fatto quei toni battaglieri contro i dem che dai palchi di tutta Italia avevano gridato, ad esempio, Alfonso Bonafede e Paola Taverna. " Si sono dimenticati da dove vengono. Rispondono più al Pd e ai sindacati che a noi ", ha confessato un deputato a Il Giornale.it. " Questa è veramente pura ipocrisia ", sbotta un altro.

La rivolta dei grillini

Sono tanti i grillini che hanno criticato le modalità di tale consultazione, avvenuta alla vigilia di Ferragosto. Nelle chat il clima è rovente: " Ma quindi che facciamo, agli Stati generali si gioca a briscola? ". In tal senso va lo sfogo di Stefano Buffagni sul proprio profilo Facebook: " Tema mandati o alleanze con i partiti non sono un argomento da votazione a Ferragosto, ma da Stati Generali! ". Il sottosegretario allo Sviluppo economico ha voluto avvertire i vertici del Movimento che così facendo si rischia di " perdere la nostra identità ".