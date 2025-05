Rivoluzione sugli aerei: animali domestici in cabina

Ascolta ora 00:00 00:00

Basta viaggi nella stiva degli aerei. Basta stress per i padroni che trascorrono ore di ansia per i loro cari. Ora i voli saranno meno traumatici per chi non rinuncia ad avere come compagno di viaggio il proprio animale domestico. L'Enac (ente nazionale per l'aviazione civile) ha, infatti, coronato il sogno di molti padroni di animali domestici: volare insieme in cabina.

La notizia è di oggi ma il crisma dell'ufficialità è atteso soltanto per il prossimo consiglio di amministrazione dell'Enac previsto per il 12 maggio. Il cda è convocato per quella data per aggiornare le norme che allargano la possibilità di far accucciare l'animale nel posto accanto a quello del suo padrone.

Ad annunciarlo è un comunicato del ministero delle Infrastrutture che sottolineala «grande soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini che aveva caldeggiato una soluzione in questo senso».

Nello specifico, la delibera Enac stabilisce che «sarà consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all'interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Il peso complessivo dell'animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio». Finora il limite era di otto chili per l'animale domestico da portare in cabina. Ora può arrivare fino al peso di un passeggero medio, che per convenzione si aggira sugli 80 chili (compreso il proprio bagaglio a mano). Gli aggiornamenti delle norme ovviamente tengono conto dei regolamenti comunitari e delle linee guida della Iata (International air transport association). Si dovrà anche tener conto di alcuni limiti che dovranno essere rispettati. Gli animali che saliranno a bordo, per esempio, non possono occupare posti vicini alle uscite di emergenza. E ci sarà comunque un numero limitato di ingressi a bordo. L'equipaggio, poi, deve essere preventivamente informato della presenza a bordo dei piccoli amici a quattro zampe.

Il viaggio in compagnia dei propri animali domestici è sempre più popolare. Secondo le statistiche ufficiali nell'ultimo anno sono stati oltre 160mila gli animali domestici alloggiati nelle stive degli aerei. Un numero in forte crescita, visto che l'anno precedente (2023) erano stati 124mila.

Ad accogliere con favore la notizia è l'Enpa (ente nazionale per la protezione animali). «Si tratta di una svolta attesa e di buon senso, che risponde alle istanze di milioni di cittadini per un trasporto più rispettoso della relazione tra animali e persone».

«Gli animali sono riconosciuti da leggi e costituzioni europee e internazionali come soggetti di diritto e non oggetti - sottolinea la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie -.

Con la decisione storica resa nota dal ministro Salvini , finalmente si dà attuazione a quelle leggi. E soprattutto l'Italia si dimostra all'avanguardia per civiltà e sensibilità verso esseri senzienti quali sono gli animali che rallegrano le nostre famiglie».