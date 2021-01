Conte perde già 4 voti al Senato. Calderoli: "Dove diavolo pensa di andare?"

La maggioranza esulta per i 156 voti acciuffati in extremis al Senato, quando ormai l'esecutivo sembrava destinato a chiudere la fiducia con 154 voti. È comunque un risultato che, al di là delle apparenze e delle ovvie esultanze di facciata, non può andar bene a Giuseppe Conte, che sperava in ben altri numeri. Non ha raggiunto la maggioranza assoluta in Senato e con questo scacchiere per lui sarà davvero difficile portare avanti un progetto di governo. Non ha la maggioranza in 10 commissioni su un totale di 14 e molti dei voti che gli hanno permesso di non affondare a Palazzo Madama non sono affidabili. La sua speranza è di consolidarli strada facendo ma nel frattempo, come spiega Roberto Calderoli, ieri " se ne sono già persi 4 per strada ".

Il riferimento del senatore leghista è alla seduta di ieri per il voto alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di Bilancio da 32 miliardi, approvata in Senato con 291 voti favorevoli, nessun contrario e solo Carlo Martelli del gruppo Misto che si è astenuto. Gran parte del merito per questo risultato va all'impegno del centrodestra, che Calderoli rivendica " per senso di responsabilità nei confronti del Paese e di chi attende aiuti e ristori, non certo nei confronti del governo ". Ma al di là di questo, il senatore ha voluto porre l'accento su un fatto fino a qui poco considerato: " Al di là della sbandierata intenzione del premier e della sua maggioranza di allargare i voti a loro sostegno, nessuno si è accorto che ieri la maggioranza invece di allargarsi si è già ridotta ".