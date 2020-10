Il "balletto" di Casalino che cerca l'inquadratura

Da portavoce a speaker durante le conferenze. Rocco Casalino non ha ancora ben chiaro quale sia il suo ruolo. La conferenza di Giuseppe Conte di domenica sera è stato l'ennesimo esempio di come al portavoce del premier piaccia avere i riflettori puntati addosso, come quanto al Grande Fratello doveva fare le sue nomination. E infatti, era lui ieri che "nominava" i giornalisti e che moderava gli interventi. Una scelta di logica, di ordine o c'è dell'altro in questa modalità così inusuale per il nostro e, probabilmente, per ogni altro Paese?

Chi ha seguito la conferenza stampa di Giuseppe Conte per il nuovo Dpcm, iniziata alle 21.34 circa, non ha potuto non notare l'inquadratura che si è aperta al termine del discorso del presidente del Consiglio. Non un semplice ampliamento del campo ma una scelta specifica per mostrare che, immancabile, anche ieri Rocco Casalino si trovava nel cortile di palazzo Chigi, laterale sulla destra rispetto a Giuseppe Conte. Per inserirlo nell'inquadratura, il regista ha dovuto decentrare le immagini, sbilanciarle e rendere il tutto poco armonico, nonostante le prospettive e gli spazi del cortile si prestino a fare da scenografia simmetrica e gradevole. Ecco, che quindi, si è scatenata l'ironia della rete, che in quanto detto da Conte non ha captato elementi ragionati, che invece sono stati individuati nella scelta della regia. " Cosa sarebbe studiato? Il posizionamento cinematografico? L'inquadratura? Casalino che indica chi andrà al microfono? Ecco, forse questo qui, ma per il resto non sanno manco loro che fare ", scrive Fabio su Twitter. " Ed ecco che appena parla Casalino, nella mia testa attacca la musica del Grande Fratello ", scrive un altro menzionando una gag del programma Propaganda Live.