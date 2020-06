Roma, manifestazione degli ultrà: scontri al Circo Massimo

Forte tensione al Circo Massimo a Roma dove è in corso il sit-in indetto da Forza Nuova e dal gruppo "I ragazzi d'Italia", movimento di estrema destra con base a Brescia, lanciato sulla pagina Facebook "Dalle curve alle piazze".

Si sono verificati lanci di bottiglie e sassi contro giornalisti e forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. Molti manifestanti indossano la maglietta bianca, altri mascherine scure. In piazza anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore. La tensione è salita alle stelle in via dei Cerchi. Qui Simone Carabella, un blogger di destra romano, ha iniziato a rilasciare dichiarazioni ai cronisti senza l’autorizzazione degli organizzatori che, invece, volevano consegnare esclusivamente un volantino ai giornalisti.

A quel punto è intervenuto Giuliano Castellino, esponente della destra radicale, che ha spintonato Carabella contro un muro. Le telecamere si sono avvicinate per documentare quanto stava accadendo. Ai manifestanti, però, non è piaciuta l’iniziativa e così hanno fatto partire la carica per allontanare i media iniziando a inseguire i cronisti che si sono sparpagliati intorno alle camionette della polizia e dei carabinieri per evitare il peggio. Ma gli scontri hanno coinvolto anche le forze dell’ordine, bersagliate da lanci di bottiglie, fumogeni e petardi.





La situazione al Circo Massimo è caotica. Sembra che si sia verificata anche una rissa tra gli stessi manifestanti al Circo Massimo. Un gruppo di una ventina di giovani vestiti di nero e con i cappucci della felpa tirati su, proveniente da viale Aventino, ha aggredito altre persone presenti al sit-in. Un fumogeno lanciato dalla piazza verso la strada ha causato un principio di incendio. Per spegnere le fiamme è intervenuta la polizia con degli idranti. Al momento sarebbero 8 i fermati per i disordini: la loro posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti.