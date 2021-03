Roma, Salvini lancia Bertolaso sindaco. Fdi nicchia

Roma «Si vota in autunno e noi ci stiamo preparando: stamattina ho parlato con Bertolaso. È certo che se riuscirà a mettere in sicurezza la salute dei lombardi, in autunno si potrà occupare della vita dei cittadini della Capitale». Matteo Salvini spariglia le carte e si schiera senza se e senza ma a favore di Guido Bertolaso come candidato sindaco di Roma. «Bertolaso da persona seria, dice che se si vota a maggio, per serietà due cose contemporaneamente non riesce a farle. Visto che il voto è spostato a ottobre, se il piano vaccinale sarà ultimato a giugno, si potrà con lui costruire il progetto Roma, non voglio forzarlo, né tirarlo per la giacchetta. Ho incontrato Andrea Abodi è persona notevole, ma il profilo che più mi ha colpito è quello di Bertolaso: veloce, concreto e con le idee chiare, Roma ha bisogno di un sindaco così. Mi permetterò di insistere perché dopo aver curato i lombardi si occupi dei romani».

Salvini è con i vertici leghisti a presentare una proposta di legge che conferisce poteri speciali a Roma capitale. «Noi mettiamo in mano ai romani delle potenzialità, una Ferrari, ma servono sindaco, assessori e squadra in grado di gestire soldi e competenze. La giunta Raggi è stata fallimentare da tutti i punti di vista, è tutto fermo, cinque anni di immobilismo assoluto. Qualcuno i voti li prende solo nei salotti del centro, a noi interessano Torpignattara, Ostia e Settecamini».

L'investitura per Bertolaso viene condivisa naturalmente da Forza Italia. Fratelli d'Italia nutre, invece, perplessità e avrebbe preferito il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca o lo stesso Abodi. Candidati però che nei sondaggi sarebbero molto lontani da Bertolaso, temuto anche a sinistra e in grado di frenare una possibile emorragia di voti moderati verso Carlo Calenda. Tanto Salvini quanto Silvio Berlusconi e Antonio Tajani sono convinti che in questa fase storica la politica debba fare un passo indietro e l'ex capo della Protezione Civile possa rappresentare il profilo ideale per rispondere all'«emergenza Roma». Nella giornata della candidatura Bertolaso, Mariarosaria Rossi, dopo la clamorosa uscita da Forza Italia, annuncia di aver trovato una nuova casa politica: «Aderisco convintamente a Cambiamo, ne condivido i valori e soprattutto apprezzo la visione politica di Toti. Mi sento a casa, mi rimetto in gioco».