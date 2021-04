Rottamato Bettini: al suo posto nel Pd c'è Filippo Andreatta

Il cambio della guardia nel Partito democratico ha portato importanti cambiamenti e sconvolgimenti al Nazareno. Con l'uscita di Nicola Zingaretti e l'arrivo di Enrico Letta alla segreteria del Partito democratico, sono inevitabilmente cambiati gli equilibri tra i dem. Marco Antonellis su Italia Oggi rivela che uno dei più influenti uomini di Nicola Zingaretti, che ebbe un importantissimo ruolo durante la crisi di governo ed era uno dei pontieri più attivi per trovare i numeri a Giuseppe Conte, oggi ha perso gran parte del suo potere. Di chi si tratta? Di Goffredo Bettini, uomo di fiducia di Nicola Zingaretti, ora rimpiazzato da Filippo Andreatta.

L'ascesa di Filippo Andreatta

È figlio dell'economista Beniamino Andreatta, che tra gli anni Ottanta e Novanta è stato per ben tre volte al governo in posizioni di grande rilievo. Nell'80/82 è stato ministro del Tesoro del governo Forlani-Spadolini, nel 93/94 è stato ministro degli Esteri del governo Ciampi, infine tra il 1996 e il 1997 è stato ministro della Difesa nel corso del governo di Romano Prodi. Beniamino Andreatta è stato a lungo il mentore di Enrico Letta e suo figlio Filippo ne è diventato con il tempo amico fraterno. Professore ordinario di politica internazionale e studi strategici al'università di Bologna, con l'arrivo di Enrico Letta al Nazareno, Filippo Andreatta ha immediatamente conquistato un posto al sole nel cuore dei dem. Antonellis, infatti, spiega che le interviste che vengono rilasciate dal figlio dell'ex ministro sono attualmente tra le più in voga tra i piddini, che quasi pendono dalle labbra del "nuovo Bettini". Quando cambia il vento ci si adegua.

Il nodo Campidoglio