Giallo sul sondaggio di Conte. Rotto il silenzio pre-elettorale

C’è chi ha parlato di un semplice errore a cui si è posto rimedio, qualcun altro ha invece manifestato i suoi dubbi lasciando intendere che dietro a quanto accaduto ci possa essere ben altro. Quel che è certo è che da ieri sera il mondo della politica è in subbuglio per la pubblicazione di un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio su un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana. Il problema non è la ricerca in sé quanto i tempi della sua diffusione. Siamo ad una settimana dal voto per le Regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari: per legge, quindi, siamo in pieno silenzio pre-elettorale. Una fase delicata nella quale è appunto vietato pubblicare i dati per evitare il condizionamento del voto. Eppure l'agenzia Ansa ha battuto i risultati della rilevazione su intenzioni di voto e gradimento dei leader commissionata dal premier Giuseppe Conte, salvo poi annullare tutto.

La vicenda non è passata inosservata ma è stata segnalata anche da Lorenzo Pregliasco, sondaggista e fondatore di YouTrend, che su Twitter non ha nascosto il suo disorientamento: "L’ANSA ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale".

La diffusione del risultati del sondaggio, che qui non riportiamo, ha destato qualche perplessità. "È stato un errore e ce ne scusiamo. Appena ce ne siamo resi conto abbiamo annullato e cancellato la notizia. Come si deve fare un quando purtroppo si sbaglia" , ha dichiarato Luigi Contu, direttore dell’Ansa, che così ha cercato di spegnere le polemiche sul lancio di agenzia del sondaggio Ipsos.