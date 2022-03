"Conte non onorerà i debiti, è un vigliacco". L'ira su Rousseau

Giuseppe Conte non onora i debiti del M5S. È questa l'accusa che Enrica Sabatini, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'Associazione Rousseau, lancia su Facebook dopo aver ricevuto una mail dal tesoriere del Movimento, Claudio Cominardi, in cui le viene notificato che il debito non sarà saldato.

"Vi ricordate la frase 'i debiti non si discutono, ma si onoranò sbandierata da Giuseppe Conte in ogni dove un anno fa?", scrive la Sabatini che, poi, senza troppi giri di parole, risponde laconicamente: "sono tutte c...". La socia dell'Associazione Rousseau si dice sorpesa e attacca Conte, un ex premier "che si candida a guidare un movimento che ha fatto dell'onestà la sua bandiera" , ma "si rifiuta di rispettare gli impegni presi" , danneggiando lavoratori che da mesi non vengono pagati per il lavoro fatto per conto del M5S. La Sabatini considera "penoso e vigliacco" il comportamento del leader del M5S. "Pavoneggiarsi davanti a tutti per mostrarsi in pubblico corretti e utilizzare, invece, in privato qualcun altro dietro al quale nascondersi", attacca. E ancora: "Giuseppe Conte ha fatto quello che sa fare meglio: si è negato" non rispondendo ai vari solleciti di pagamento messi in atto dall'Associazione Rousseau.