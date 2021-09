Ruby ter, rinviata l'udienza per Berlusconi

I giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano hanno disposto una perizia medico legale per accertare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi e la sua capacità di stare in giudizio nell'ambito del processo Ruby ter. I periti saranno scelti in un'udienza fissata per il prossimo 15 settembre. A loro si affiancheranno gli esperti nominati dalle parti. Per il tribunale la perizia è "indispensabile" per poter prendere "una decisione motivata e ragionata" sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento presentata dalla difesa dell’ex presidente del Consiglio, imputato per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza con altre 28 persone nell’ambito delle presunte "cene eleganti" organizzate nella sua residenza di Arcore.

La difesa: "Decisione equilibrata"

La decisione del Tribunale "mi sembra equilibrata a fronte di consulenze tecniche e certificazioni" , ha detto l’avvocato Federico Cecconi. "Qui ci sono i consulenti tecnici e poi i medici curanti di altissimo profilo - ha osservato il legale - che hanno fatto una fotografia molto asettica che noi doverosamente dovevamo rappresentare al Tribunale. Credo che in termini di onestà intellettuale si debba anche apprezzare che questi medici non hanno espresso poi una prognosi così circostanziata in termini di impedimento ma hanno fatto una fotografia da adesso quindi trovo che la valutazione, attraverso la quale il tribunale ha risolto questa diatriba, è molto ordinata e corretta".

Il Cavaliere è affetto da "long Covid, aggravato da patologie preesistenti", ha spiegato Cecconi, e si "trova in una condizione in cui necessita di riposo assoluto" per evitare "la recrudescenza" degli episodi che lo hanno colpito. Il quadro clinico, ha aggiunto, "viene visto ancora come oggettivamente indeterminato" e "non si può escludere una sorta di cronicizzazione" delle sue condizioni, ha aggiunto.

Quello di Berlusconi, ha aggiunto l'avvocato Cecconi, "è un quadro non soltanto importante, ma ci sono una serie di condizioni invalidanti, che rendono oggettivamente impossibile" al leader di Forza Italia di "partecipare all'udienza almeno oggi, almeno ieri, almeno domani. Questa è la situazione ad oggi - ha aggiunto il legale -. Non so, mi auguro di no, se questa persisterà tra 10 giorni o più avanti". Di particolanza, secondo l'avvocato Cecconi, è la partecipazione del leader di Forza Italia alla testimonianza del suo contabile, il ragionier Giuseppe Spinelli, che era in programma per oggi. La procura, come era noto, si è opposta alla richiesta di legittimo impedimento.

L'accanimento della Procura: "Berlusconi è solo vecchio"

Nell'udienza il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha detto che "Berlusconi ha patologie compatibili con la vecchiaia". Dal 2016, ha spiegato, "non abbiamo chiesto una verifica sulle condizioni di salute dando per scontato che la realtà che ci veniva presentata fosse da accettare, non perché siamo stupidi o perché condizionati dall’altitonanza del nome dell’imputato ma perché Berlusconi è vecchio". Per la rappresentante della pubblica accusa la documentazione medica "rappresenta un quadro di malattia di vecchiaia, costellata da una serie di patologie compatibili con la vecchiaia. Se non fosse supportato da una serie infinita di medici e avvocati di altissima autorevolezza sarebbe qui".

Gelmini: Cav presente nonostante qualche difficoltà

Il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a margine della sua visita al Supersalone, alla Fiera di Rho (Milano), rispondendo a chi gli chiedeva conto delle condizioni di salute di Berlusconi ha detto: "Il presidente ha avuto delle conseguenze un po' spiacevoli per il Covid ma è assolutamente concentrato sulle battaglie politiche. È presente e lo sentiamo spesso, anche se qualche criticità e qualche difficoltà di salute c'è".