"Spieghi", "Non è l'oroscopo". È scontro Draghi-Salvini

Nella maggioranza si alza la tensione. Le ansie degli ultimi minuti sono incentrati sul testo relativo alla delega fiscale: il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di delega sul Fisco che contiene, tra le altre cose, la riforma del catasto. C'è però un dato di fatto che di certo non può passare inosservato: i ministri della Lega, dopo aver lasciato la cabina di regia, hanno deciso di non prendere parte alla riunione di governo in segno di protesta. Gli esponenti del Carroccio avevano chiesto maggiore tempo per poter approfondire il testo della riforma, ma alla fine ci ha pensato Matteo Salvini a fornire le motivazioni alla base della forte scelta.

L'assenza della Lega in Cdm

Il leader della Lega è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza e spiegare l'atteggiamento del partito. Le cause della decisione di disertare il Consiglio dei ministri si muovono su due piani principali: da un lato viene denunciato che la legge delega fiscale " non conteneva quanto previsto dall'accordo "; dall'altro viene fatto notare che il testo è stato conseganto " alle 13:30 per discuterlo alle 14 ".

Dunque Salvini parla di un problema di metodo: " Non stiamo parlando dell'oroscopo ". C'è poi anche una questione di merito: la legge delega passerà in commissione con parere non vincolante, " quindi hai un mandato in bianco ". A rappresentare un problema anche la riforma del catasto: " Va bene quando parla di emersione del fantasma, ma è un punto che lascia trasparire un aumento ".

La linea ribadita dal numero uno della Lega è chiarissima: il partito di via Bellerio " non avalla " nessun ipotetico aumento delle tasse. I toni e gli animi si sono sicuramente surriscaldati, ma l'ex ministro dell'Interno ha tenuto a precisare che non c'è l'ombra di una crisi di governo: " Non è uno strappo. Lo strappo non è nostro, ma è una richiesta di chiarezza ". All'esecutivo è stato inoltre chiesto di fare chiarezza e confermare il fatto che " non è il momento di aumentare le tasse ".

L'intervento di Draghi