Salvini: "Forza Italia è perno del centrodestra"

"Berlusconi è un amico, è un grande italiano, un uomo generoso, un politico lungimirante". Matteo Salvini, all'indomani della convention di Forza Italia, conferma di avere un rapporto solido con il Cavaliere.

"Ci sentiamo quasi tutti i giorni e concordiamo sostanzialmente su tutto", aggiunge il leader della Lega, riferendosi appunto al discorso che Silvio Berlusconi ha tenuto ieri a Roma, sua prima uscita pubblica dopo due anni di pandemia. "Forza Italia è e sarà un perno del centrodestra", sottolinea Salvini, parlando con i giornalisti in occasione della sua visita al Vinitaly di Verona. E ancora: "Berlusconi ha inventato il centrodestra. Quindi non ci saranno tentennamenti" . Per quanto riguarda il tema caldo della giustizia, invece, ricorda che il prossimo 12 giugno c sarà "un appuntamento importantissimo con i referendum" , ma intanto la Lega è impegnata in Parlamento e con il ministro Cartabia "per sradicare le correnti, togliere la politica, i partiti e le lottizzazioni dai tribunali".