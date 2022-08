"Non ne hanno azzeccata una": Salvini contro i televirologi del Pd

Prima i salotti delle tv, ora la politica: tanti i cosiddetti televirologi interessati a queste elezioni parlamentari 2022. Il primo nome a venire in mente è quello di Andrea Crisanti, che non ha perso tempo ad ufficializzare la propria presenza fra nelle liste del Partito democratico. Poi è stata la volta di Pier Luigi Lopalco, con Articolo Uno.

Insomma, candidature decisamente a sinistra. Tanto che la Lega non ha mancato di dire la sua e le polemiche non sono mancate.

Stamani il leader del Carroccio Matteo Salvini è tornato all'attacco, esprimendo anche qualche perplessità circa le capacità dimostrate in passato da certi professionisti. "Noi non abbiamo candidato i vips, ho visto che il Pd candida i tele-virologi, quelli che durante il lockdown andavano in tv a darci lezioni e non ne azzeccavano una ", ha dichiarato il segretario della Lega a Frosinone. "Noi candidiamo donne e uomini normali che in Parlamento sapranno esattamente cosa fare" , ha aggiunto.

Ennesima stoccata, dunque, da parte di Salvini, che nei giorni scorsi ha pure avuto un secco botta e risposta proprio col candidato fra le fila dei dem Andrea Crisanti. Punto sul vivo dalle critiche del leader del Carroccio, il microbiologo era addirittura arrivato a dire che, se Salvini fosse stato al governo durante la pandemia, " ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila ".

Tutto fa pensare, dunque, che nei prossimi giorni lo scontro a distanza proseguirà.