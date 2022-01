Salvini: "Elezione veloce di un nome di centrodestra"

Dopo trent'anni è arrivata l'ora di lasciare spazio a un candidato del centrodestra. Partendo da un presupposto: Mario Draghi non può abbandonare il suo incarico attuale, deve portare avanti la sua missione e guidare il governo fino a fine legislatura. Matteo Salvini (foto) partecipa a un evento elettorale a sostegno di Simonetta Matone, impegnata nella missione impossibile di provare a conquistare il collegio di Roma 1, quello del centro storico, nelle supplettive per il seggio parlamentare lasciato libero da Roberto Gualtieri. Un'occasione in cui il leader della Lega, finora sempre attento a misurare le parole sulla partita del Quirinale, si concede un paio di messaggi e di indicazioni sulle sue intenzioni e le sue mosse. «Non partecipo al totonomi, lavoro per l'elezione veloce di un esponente del centrodestra. Sto lavorando privatamente e il 24 ne vedremo gli esiti», dice Salvini, facendo capire che in queste ore i contatti sono avviati, in particolare con quella nebulosa parlamentare rappresentata dal Gruppo Misto e dagli ex Cinquestelle, senza sottovalutare i pentastellati tuttora aderenti ai gruppi di elezione, con cui il numero uno del Carroccio non ha nascosto di voler intavolare un dialogo,

«Io non partecipo al totonomi, lo lascio agli altri. Quello per cui lavoro è l'elezione veloce di un esponente del centrodestra, dopo 30 anni. Penso che l'alternanza anche al Quirinale faccia bene», sottolinea il leader leghista che annuncia di voler rilanciare l'appello agli altri partiti, di maggioranza e non, per aprire un tavolo sul Quirinale. «Mi hanno detto tutti alla ripresa: la ripresa per me è già da domani. In settimana rimanderò l'invito a tutti». Un incontro allargato a cui dovrebbe poi seguire un vertice dei leader del centrodestra che potrebbe svolgersi verso la fine della settimana. Salvini lancia anche un messaggio chiaro al presidente del Consiglio. «Io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare il lavoro in corso». Anzi al governo consiglia di procedere subito a «uno scostamento di bilancio». «Serve un decreto ristori per tutte le attività economiche colpite dalle restrizioni anti-Covid, ma il tema dell'energia non ha bisogno di un decretino: servono 30 miliardi. Mi sembra evidente che 3 miliardi sono solo il primo passo ma fossi in Draghi sarei fortemente preoccupato più che dal Quirinale dal tema del caro energia. Spero che il governo prima dell'elezione del Presidente della Repubblica dia questa risposta».

Un invito accompagnato da un plauso per il ministro della Transizione Ecologica. «Ringrazio Cingolani che con coraggio, poca ideologia e molto pragmatismo dice quello che afferma la Commissione Ue: il gas e il nucleare pulito fanno parte della transizione ecologica, altrimenti si va avanti con il carbone e il petrolio».