Salvini esulta: "Ho trovato gli slime e faccio felice mia figlia"

" Missione compiuta! ". Matteo Salvini esulta. Ma questa volta non si tratta di una vittoria politica e nemmeno di un affondo o frecciata andata a segno a qualche suo collega.

La missione del leader della Lega, infatti, era quella di trovare gli "slime dei Me contro te". Si tratta di una sostanza gelatinosa, molto usata dai ragazzini, che si divertono a modellarlo in diverse combinazioni e a giocarci come anti-stress. La sostanza da cui sono costituiti gli slime è abbastanza liquida da poter colare, ma anche abbastanza viscosa da aderire alle superfici, così da risultare appiccicosa. L'ultima versione sono i braccialetti gommosi dedicati al duo dei Me contro te, cioè Sofi e Luì, la coppia del web più seguita dai bambini.

Il post di Salvini condiviso su Facebook è accompagnato da una foto che ritrae il leader del Carroccio trionfante e sorridente daavanti a una serie di giornali e con in mano una busta azzura. Salvini si trova in un'edicola vicino alla stazione Termini di Roma, "in missione" per conto della figlia, nel tentativo di rintracciare i braccialetti gommosi più desiderati del momento. "Slime di Me contro te trovati e acquistati- scrive il leader della Lega- Mirta felice". E al tutto aggiunge un cuoricino rosso, poco dopo aver fatto riferimento alla figlia. Infine, Salvini conclude il tutto con un "buona gionata amici".

Con questo ultimo post, il "Capitano" del Carroccio torna a mettere al centro dei suoi messaggi social oggetti legati alla vita quotidiana, che mostrano le sue abitudini e rendono noto cosa mangia, cosa fa e chi incontra. Dalle felpe alle ruspe, dal tè alla Nutella, Salvini porta spesso in primo piano la sua vita quotidiana su Facebook, forse anche per avvicinarsi di più alle persone. In questo caso, il messaggio social è dedicato alla figlia Mirta, che il leader prevede "felice", quando ricevera la nozia che suo padre ha trovato gli slime di Me contro te