Salvini: "L'accordo Ue? È una seconda Caporetto"

L'Eurogruppo ha trovato un accordo. Il piano dell'Unione Europea prevede il Mes e investimenti da mille miliardi, ma senza i coronabons. Per arrivare a un'intesa, Italia e Paesi Bassi hanno dovuto limitare le loro richieste. E poco dopo l'annuncio delle misure approvate, sono arrivati i commenti del leader della Lega, Matteo Salvini, e di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia.

" Non ci sono gli Eurobond che voleva Conte ma c'è il Mes - ha scritto Salvini su Twitter- una drammatica ipoteca sul futuro, sul lavoro e sul risparmio dei nostri figli ". E ha aggiunto: " Dal 1989 ad oggi l'Italia ha versato all'Europa 140 miliardi, ora per averne a prestito 35 ci mettiamo nelle mani di un sistema di strozzinaggio legalizzato. Oltretutto, senza nessun passaggio in Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri ". Infine, l'affondo: " Se il governo olandese festeggia, vuol dire che è una seconda Caporetto ". Inoltre, su Facebook, il leader della Lega, ha ricordato quanto ribadito il 6 aprile dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Il 6 aprile, Conte spergiura 'No Mes' ".

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 9, 2020