Il consiglio di Salvini alla Meloni: "Non deve isolarsi, serve responsabilità"

Matteo Salvini ha affermato in una intervista rilasciata al Messaggero: "Stimo e rispetto Giorgia Meloni ma non condivido la sua scelta di isolarsi e di dire no. È il momento della responsabilità e del coraggio, non della paura".

Salvini: "Ci vuole coraggio e responsabilità"

In una situazione così difficile come quella in cui si trova adesso l’Italia, Salvini ha detto chiaramente di voler pensare all’Italia e non al partito. Anche perché, come ha sottolineato il leader della Lega, la popolazione ha fame sia di lavoro che di salute, e non certo di beghe e calcoli politici. Salvini ha poi insistito ribadendo di aver “fatto di tutto per mantenere l'unità della coalizione, è grazie alla nostra serietà e compattezza che sono andati a casa Conte, Casalino e Azzolina", e ha poi concluso dicendo di sperare e credere “che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l'unione fa la forza".

Del resto, il leader leghista aveva fin dal primo momento spiegato che per serietà, prima di dire sì o no a un governo Draghi, avrebbe prima ascoltato e cercato di condividere un ‘idea di Italia. Durante la consultazione, con Draghi ha infatti parlato di taglio delle tasse, burocrazia, riapertura dei cantieri fermi, sicurezza, piano vaccinale e, ovviamente, dei soldi europei che dovranno essere spesi e canalizzati nel migliore dei modi. Insomma, massima apertura da parte di Slavini che ha sottolineato come Draghi non sia assolutamente paragonabile a Monti. Anche per questo, la Lega ha annunciato che non metterà veti, preferendo concentrarsi sul programma e sulle idee da mettere in campo. A differenza del Pd che non sembra molto contento di averli in squadra e del M5s che proprio non vuole la Lega. Nonostante Salvini continui a ribadire che in questo momento di grande difficoltà ci vuole spirito unitario, indipendentemente dall’interesse del proprio partito.

Meloni: "Non governo con Pd e 5Stelle"

A creare qualche problema Giorgia Meloni che non sembra assolutamente voler scendere a patti con la sinistra e i 5stelle.

"Non governo con Pd e 5 Stelle. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi. Si è messo all'ascolto. Atteggiamento garbato e apprezzabile: il punto, però, è che non abbiamo avuto ancora modo di capire bene che cosa intenda fare lui. E purtroppo sappiamo perfettamente che cosa hanno già fatto le forze della precedente maggioranza, candidata oggi a governare con lui"

Piuttosto da sola, ma all’opposizione. Scelta non condivisa da Matteo Salvini. Del resto la posizione della leader di FdI è chiara e l’ha anche ribadita in una recente intervista rilasciata a Libero:. La Meloni ha però tenuto a precisare che è fuori discussione il livello del premier incaricato.