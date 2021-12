"Necessario rinviare anche le cartelle esattoriali"

Alla proroga dello stato di emergenza dovrebbe seguire un rinvio anche per quanto concerne il pagamento delle cartelle esattoriali: questa l'opinione espressa stamani dal segretario della Lega Matteo Salvini tramite social network.

"È necessario rinviare i tempi di pagamento delle nuove cartelle esattoriali" , dichiara su Twitter l'ex vicepremier, "prorogare al 2022 la rottamazione ter e il saldo e stralcio scaduti ieri, aprire una nuova rottamazione quater per gli anni 2018 e 2019" . Solo in questo modo, prosegue Salvini, "sarà possibile garantire la ripresa del Paese e dare un aiuto concreto a famiglie e imprese" . Secondo l'ex ministro dell'Interno lo stato di emergenza deve essere prolungato anche per quanto concerne gli aspetti fiscali. "La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per una nuova pace fiscale" , aggiunge Salvini. "Sono impensabili stangate, fermi e pignoramenti. Se si rinnova lo stato di emergenza, deve valere anche per le materie fiscali" , conclude.

L'opinione di Forza Italia e FdI

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il coordinatore nazionale di Forza Italia. "Lo stato di emergenza non è solo sanitario ma anche economico" , dichiara infatti Antonio Tajani ai microfoni di Rainews24. "Per questo bisogna intervenire in maniera selettiva sulle cartelle esattoriali che incombono sugli italiani. Bisogna aiutare tutti coloro che in questo momento non sono in grado di pagare i loro debiti con il fisco" .