Salvini posta sui social un video di auguri. "Finalmente un governo scelto dagli italiani"

Per Forza Italia e Lega il bicchiere è mezzo pieno, al giro del primo anno di vita del governo Meloni. All'orizzonte c'è il test della seconda manovra della legislatura, che farà da antipasto alle elezioni europee, altro passaggio fondamentale per testare la tenuta della maggioranza di centrodestra. Forza Italia, nel futuro immediato, punterà tutto sulla riforma della Giustizia, dossier da sempre caro agli azzurri. Il Carroccio si gioca le proprie carte sul ponte dello Stretto e autonomia. Partite che inizieranno nei prossimi mesi. Ora è il tempo di tirare le prime somme. Per gli alleati del premier Meloni il bilancio, dopo 12 mesi di governo, è nettamente positivo. Il vicepremier Matteo Salvini sceglie un video, postato sui canali social, per festeggiare il compleanno dell'esecutivo: «Buon compleanno a un governo scelto e voluto dagli Italiani, una squadra forte e compatta, che in questi primi mesi e per i prossimi quattro anni (anzi, direi dieci) ha lavorato e lavorerà con coraggio e onestà. Senza paura e a testa alta, nonostante minacce e processi, per il bene degli Italiani». «Un governo assicura Salvini - che nei prossimi anni conta di dare risposte positive alla stragrande maggioranza degli italiani. Pensiamo a una manovra economica che aumenterà gli stipendi a 14 milioni di lavoratrici e lavoratori, che aumenterà le pensioni a milioni di pensionati e che finalmente porterà milioni di partite Iva a essere considerati lavoratori di serie A, pagando le tasse quando si guadagna e non con acconti e anticipi. Dal nostro punto di vista il lavoro è coraggioso, quotidiano, superando i professionisti del no a ogni costo, del no alle opere pubbliche, del no al taglio della burocrazia, del no alla riforma della Giustizia, del no al Ponte e a tutto quello di cui ha bisogno l'Italia. Sì, sì e ancora sì mettendo sempre al centro il benessere degli italiani. Quindi buon compleanno, non solo al governo, ma soprattutto a voi, grazie per la fiducia. Se voi ci siete noi ci siamo».

Il partito degli azzurri affida al capogruppo alla Camera Paolo Barelli il commento della giornata: «Una squadra forte e coesa che in un anno ha fatto molte cose, nonostante una difficile situazione politica ed economica in Europa e nel mondo e una eredità pesante nei conti dello Stato. Quello del governo di centrodestra è un bilancio positivo, perché la stella polare di questa maggioranza è e sarà l'unità e l'interesse supremo dei cittadini. Fieri e orgogliosi della squadra di Forza Italia al governo del Paese, con Antonio Tajani a capo della delegazione. Abbiamo un orizzonte di legislatura davanti e lavoreremo con responsabilità e determinazione, le nostre armi vincenti» - dice l'esponente Fi. Competizioni e tensioni fanno parte del gioco. Per ora il centrodestra regge alla prima prova sul terreno della compattezza.