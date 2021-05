Salvini punge Letta: "Il Pd? È il Pdt, il Partito delle tasse"

Matteo Salvini è intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega e ha commentato a tutto campo le situazione economica e sociale del Paese, senza risparmiare affondi più o meno profondi nei confronti degli avversari politici. Nonostante la Lega e il Partito democratico siano insieme al governo, Enrico Letta non perde occasione di punzecchiare il leader della Lega, che stavolta ha toccato per primo e in punta di fioretto il segretario dem in merito alla proposta di aumentare la tassa di successione.

" Il Pd sarà meglio chiamarlo da ora in poi il Pdt, il Partito delle tasse. La mattina qualcuno si sveglia e ha come massima ambizione quella di tassare gli altri. Da Bertinotti a Letta, il filo conduttore della sinistra non cambia. Ma qual è il problema dell'idea bislacca di far piangere i ricchi? ", ha detto Matteo Salvini parlando con i suoi e riferendosi alla tassa di successione. Il leader della Lega, quindi, ha proseguito: " Se tu tassi le tasse di successione, tassi il mazzo che mi sono fatto, e invece di premiarmi, mi tassi. Io vorrei un paese bello, sano, e anche ricco. Non è una bestemmia. Probabilmente c'è una mentalità di sinistra in cui l'obiettivo è far star peggio chi sta bene. Il mio obiettivo invece è di far stare meglio chi oggi sta meno bene. Incentivare quindi il lavoro, la ricchezza, che non è una bestemmia ".

Matteo Salvini, quindi, è tornato a parlare anche di flat tax, una delle battaglie portate avanti dalla Lega nel recente periodo: " Sulla flat tax ci arriveremo, noi siamo pazienti, cocciuti, testardi. Ecco magari non ci arriveremo ora, con Grillo, Conte e Letta, però prepariamo il terreno, mattoncino dopo mattoncino ". Uno dei prossimi passi, però, sarà la riforma della giustizia, per la quale Matteo Salvini è pronto a lanciare una raccolta firme: " Vorrei libertà di educazione e di uscire di casa la mattina senza incorrere in uno delle migliaia di errori giudiziari: ogni anno finiscono in carcere 1000 persone all'anno senza motivo, poi rilasciate con una pacca sulla spalla. Dal 1 luglio, nelle piazze e nei comuni di tutta Italia, ci sarà la raccolta firme per 5 referendum per riformare la giustizia ". Tra le proposte " l'abolizione della legge Severino perché si è colpevoli alla fine del processo, non all'inizio ".