Salvini: “Restituirò la libertà all’Italia”

Subito dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Matteo Salvini ha fatto una diretta sui suoi canali social per fare un bilancio di questo 2019. Un anno importante non solo per lui, ma anche per tutta la Lega, ormai un vero e proprio partito nazionale a tutti gli effetti.

Salvini, nella sua diretta Facebook, ha toccato diversi temi, primo tra tutti quelli dell’immigrazione, in particolare il caso Gregoretti, che lo vede indagato: “Se il 2020 sarà l'anno in cui sarò processato, lo farò a testa alta, a nome di un popolo”, ha detto il leader leghista che poi ha proseguito: “Se pensano di processare Salvini per aver difeso i confini italiani, sappiano non verrà processato un singolo ma un intero popolo, quindi si facciano avanti”.

Un altro tema toccato dall’ex ministro è Quota 100, da sempre un suo cavallo di battaglia: “Quota 100 non si tocca, se questo governo vuole toccarla dovranno passare sui nostri corpi. Lo dico senza se e senza ma: non ve lo permetteremo mai di tornare alla legge Fornero”.

Salvini è pronto a tornare al governo, non appena ce ne sarà l’occasione, e spera che le prossime elezioni in Emilia Romagna rappresentino una vera e propria svolta, non solo per la regione ma anche per tutto il Paese: “Farò tutto quello che è umanamente possibile, con l'aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria, per restituire agli italiani lavoro, serenità e sicurezza, alle famiglie speranza e futuro, ai giovani certezze e diritti, nel nome del valore supremo della Libertà, oggi troppo spesso negata. Appena gli incapaci al governo toglieranno il disturbo e gli italiani potranno tornare a votare, noi siamo pronti a prendere per mano il Paese che amiamo”.