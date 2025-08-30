Salvini ricevuto con la figlia da Papa Leone XIV. "Grande emozione, il dialogo prevalga sulle armi"

Non è stata solo una visita di cortesia. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato ricevuto ieri in udienza da Papa Leone XIV. Il leader della Lega è entrato in Vaticano tra sorrisi, telecamere e un obiettivo preciso: far prevalere il dialogo sulle armi. L'incontro è andato oltre il protocollo. La parola chiave è stata "collaborazione". "Le sue parole di pace ha dichiarato Salvini riferendosi al Pontefice, appena uscito dalle mura del Palazzo apostolico sono una esortazione che tutti i leader mondiali devono ascoltare e perseguire". E ha aggiunto: "Per quanto mi compete, farò di tutto perché prevalga la via del dialogo". All'udienza privata hanno partecipato anche Mirta, la figlia dell'ex ministro dell'Interno, Alberto Di Rubba, che è il tesoriere della Lega, e il capo segreteria del ministro Daniele Bertana. Nel corso dell'udienza, si è parlato anche di opere pubbliche e di infrastrutture. Il Giubileo che è in corso ha chiamato la politica a sforzi importanti. La costruzione "di ponti", per uno dei due vicepremier di Giorgia Meloni, è necessaria "anche per avvicinare i popoli", così come, sempre dopo l'udienza, hanno dichiarato fonti della Lega. Il gruppo dei parlamentari del Carroccio ha commentato con entusiasmo l'udienza. Per Nicola Ottaviani, deputato, il dialogo tra Salvini e Robert Francis Prevost costituisce "un'altra pietra angolare, per alcuni impensabile fino a poco tempo fa, nella costruzione della grande casa della pace". È un momento in cui la diplomazia è sempre più al centro dell'agenda internazionale. La Lega, che continua a ribadire il suo "no" a qualunque ipotesi riguardante l'invio di militari italiani sul fronte ucraino (posizione condivisa da tutto il governo di centrodestra), ha da tempo scelto la strada indicata dal Papa, che è quella della pace. Negli anni passati, il leader della Lega non aveva mai incontrato in udienza Papa Francesco. E in molti avevano ipotizzato che Bergoglio non volesse incontrare Salvini per via delle posizioni restrittive della Lega sui fenomeni migratori.
Proprio in questi giorni, parlando a una delegazione proveniente dalla Francia, LeoneXIV ha pronunciato le prime parole sul tema dei cattolici in politica. Il Pontefice ha centrato il suo discorso sul rispetto integrale della Dottrina sociale e ha domandato di rifuggire un concetto "frainteso" di laicità.