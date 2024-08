Salvini show tra i trattori. E parla di guida sicura insieme a Loris Capirossi

Ascolta ora 00:00 00:00

«È la giornata di Matteo Salvini al Meeting di Rimini. Ed è show del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché vicepremier. Blindato da una catena di volontari e dalla sicurezza, Salvini è arrivato intorno alle 16.30 alla Fiera per partecipare alla kermesse, come è sua consuetudine ogni anno. Nemmeno il tempo di salutare i vertici del Meeting ed è subito punto stampa. «È sempre un piacere essere al Meeting esordisce Salvini, abbigliamento casual con camicia bianca e jeans blu scuri -. Quest'anno sono al Meeting come promesso con uno stand del Ministero che qualche giornalista dice essere il più interessante della manifestazione», ha esordito scherzando e riferendosi ai quotidiani che hanno puntato il dito sulla spesa investita dal Mimit per il megapadiglione. «Non vedo l'ora di accompagnarvi allo stand e sono contento che possa incuriosire così tanti giovani e non solo», ha aggiunto, prima di essere bombardato dalle domande dei cronisti sui più svariati temi: dall'immigrazione al Ponte sullo Stretto, dallo Ius Scholae (non è una priorità e non è nell'agenda di governo) ma anche pensioni, manovra e balneari. Poi il tradizionale tour tra i vari stand e padiglioni della fiera, tra selfie e siparietti. Come quello messo in scena da Patrizia, una volontaria impegnata nella vendita di biglietti della lotteria del Meeting. «Ministro, lo compra un biglietto?». E lui: «Ho 50 euro, dammene dieci. Ma cosa si vince?». Risponde la volontaria: «Una bici elettrica». Ribatte Salvini: «Bene, meglio che un monopattino. Anche se la bici elettrica l'ho già». Ed ancora, il ministro stringe mani, posa per fotografie, e scherza con due ragazzini, uno con la t-shirt della Juventus e uno con quella del Milan (che bella maglia che hai, dice).

Accompagnato da Emanuele Forlani, direttore del Meeting, Salvini ha poi fatto sosta allo stand delle Compagnie delle Opere e a Radio Maria, dove cuffie in testa ha improvvisato una diretta con l'emittente.

Arriva al padiglione del Mimit: «Oh, ma che bel padiglione», afferma prima di trasformarsi nel testimonial numero 1 del Ponte sullo Stretto. Il vicepremier si sofferma compiaciuto davanti al plastico del Ponte (la riproduzione in scala 1:2000 del progetto preliminare) per poi lasciarsi trasportare dall'esperienza immersiva in realtà virtuale, grazie a due visori e due schermi per fare un giro completo del Ponte. «Vado avanti con determinazione per garantire a milioni di italiani di poter lavorare, viaggiare e studiare senza attendere ore sotto il sole un traghetto, come sta accadendo anche in questi giorni a Messina o Villa San Giovanni», ribadisce ai cronisti. «Sono contento che sia piaciuta l'idea, so che tantissimi giovani stanno affollando il padiglione», conclude.

Al termine del tour, il ministro ha sostato allo stand di Confagricoltura, dove ha salutato il presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, Carlo Carli. Ha visto il portachiavi verde e giallo dell'associazione e ha accettato l'invito a salire sul trattore in esposizione. Una photo opportunity del ministro sorridente per la gioia dei fotografi. Un'immagine che a molti ha ricordato quelle del ministro alla guida delle ruspe di qualche anno fa.

A chiusura della giornata, Salvini ha partecipato a un talk sulla sicurezza stradale insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con la partecipazione di Loris Capirossi (foto a sinistra). L'auspicio: «Spero che a settembre il Parlamento dia il via libera al nuovo codice della strada».