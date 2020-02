Salvini sta cercando un traghettatore

Matteo Salvini sarebbe alla ricerca di un “traghettatore” che conduca alle elezioni politiche. Il leader della Lega si sta muovendo in autonomia rispetto ai suoi alleati, in particolare Fratelli d’Italia che considera questa operazione un inciucio e vede solo il ritorno alle urne come soluzione.

Come riporta La Stampa, l'ex ministro dell'Interno dovrebbe convincere il fondatore di Italia Viva a portare il nostro Paese alle elezioni. Prima però occorre una crisi di governo con l’obiettivo di mandare a casa Giuseppe Conte e mettere in piedi un progetto per rilanciare il Paese. Certo poi bisognerebbe vedere chi sarà il nuovo presidente del Consiglio, anche perché non ci sono grandi alternative al premier. Inoltre, la mossa di Salvini appare azzardata e non sarebbe vista di buon occhio nemmeno all’interno del centrodestra.

Dentro Forza Italia ci sono opinioni discordanti. Basti pensare che Silvio Berlusconi sarebbe favorevole a un governo di salute pubblica per evitare elezioni anticipate, mentre Antonio Tajani non è una buona idea quella di un governissimo e se l’esecutivo cade, è meglio andare a votare. Non è d’accordo Mara Carfagna, la quale sottolinea l’importanza di aprire una fase di unità nazionale in cui ogni partito abbia coraggio e lasci da parte ogni polemica. Come detto, Meloni ritiene inopportuna ogni operazione di palazzo, con o senza Renzi. La leader di Fratelli d’Italia sarebbe pronta a presentare una mozione di sfiducia per esaminare se ci sia ancora una maggioranza stabile e poi ci sarebbero solo le urne.

Resta da vedere se Renzi si farà avanti. Anche se l’ex premier avrebbe fatto sapere che questa legislatura durerà fino al 2023. Comunque il Matteo Salvini non avrebbe fatto nomi per questa sua mossa. L’alternativa è quella del ribaltone, ovvero una nuova maggioranza di centrodestra con una parte dei 5 Stelle.

Ieri il capo della Lega ha incontrato Sergio Mattarella e gli ha presentato le proposte del suo partito per affrontare l’emergenza economica. Un modo per far vedere il suo impegno al capo dello Stato e per dimostrare che di lui ci si può fidare. Inoltre, Salvini e il suo staff hanno incontrato imprenditori, commercianti, operatori del turismo per raccogliere le loro istanze. Durante l'incontro con Mattarella, non si è parlato di altri governi ma di sicuro Salvini vorrebbe qualcuno più credibile a Palazzo Chigi.