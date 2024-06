La lunga attesa nelle sedi storiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Come da tradizione, tutti i partiti si sono organizzati per attendere il responso delle urne, con tanto di sale stampa allestite per seguire lo spoglio delle elezioni Europee. Dal Nazareno, sede del Pd, a via Bellerio, quartier generale della Lega, fino all'hotel Parco dei Principi a Roma, ormai tradizionale «situation room» di FdI, le forze politiche si preparano alla lunga tornata che, oltre al rinnovo del Parlamento Ue, vede coinvolti anche circa 3.700 Comuni (tra cui Bari, Bergamo, Firenze, Perugia e Pescara) e la Regione Piemonte.

L'attesa sarà lunga: lo scrutinio delle schede, infatti, inizierà stasera, subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio per Comunali e Piemonte avrà inizio domani dalle ore 14. Forza Italia seguirà lo spoglio nella sede nazionale di San Lorenzo in Lucina, a Roma, con l'apertura della sala stampa prevista alle 19. La Lega attenderà i risultati elettorali nella sede del partito in via Bellerio, a Milano. La sala stampa sarà accessibile dalle 21, per poi riaprire i battenti domani alle 10 per lo scrutinio delle amministrative.

Il Movimento 5 stelle attenderà l'esito nella sede nazionale in via Campo Marzio. Alleanza Verdi e Sinistra nella sede del Comitato elettorale «Industrie Fluviali» a Roma (via del Porto Fluviale, 35).

Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino attenderà l'esito delle elezioni nello spazio «CeoforLife club house» a piazza Montecitorio 116, vicino alla Camera, aperto alla stampa dalle ore 20. Azione di Carlo Calenda seguirà invece la lunga notte elettorale nella sede del partito in corso Vittorio Emanuele 21 a Roma.