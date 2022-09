Sandro Ruotolo minacciato sui social a pochi giorni dal voto

Minacce via social nei confronti del senatore Sandro Ruotolo, candidato in Campania con il centrosinistra nel collegio uninominale di Torre del Greco.

Il messaggio-denuncia su Facebook

A denunciarlo è lo stesso giornalista e politico italiano, che in un post lasciato sulla sua pagina Facebook riporta il messaggio intimidatorio ricevuto. “Vedi come devi fare la fine di tua sorella…fai molta attenzione” è quanto è stato recapitato al senatore, che nel suo post commenta: "Il riferimento è a mia cugina, Silvia Ruotolo, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra. Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire".

Ruotolo spiega di essersi candidato in un collegio uninominale, quello di Torre del Greco, conosciuto per essere un territorio difficile, " dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata ".

Questa minaccia, giunta a soli quattro giorni dal voto, evidenzia come "ci sono ambienti, personaggi che sono infastiditi dal fatto che in questa campagna elettorale continuo a parlare e denunciare la camorra".

Intimidazioni vissute come "un pugno nello stomaco ", ammette il senatore. "Io, come sempre, nonostante le minacce, mi sento un uomo libero. E non tacerò" , conclude.

Silvia Ruotolo, vittima innocente della Camorra, venne uccisa l’11 giugno del 1997, a Napoli, mentre tornava a casa dopo essere andata a prendere il figlio a scuola. Aveva solo 39 anni.

Il mondo della politica con Ruotolo

Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Sandro Ruotolo da parte di vari esponenti del mondo della politica. "Con tutta la nostra voce: Forza Sandro Ruotolo" , ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

" Sandro ha fatto della battaglia contro questi criminali la ragione del suo impegno e, come sempre, lo porta avanti con coraggio e determinazione. Per questo fa paura. Noi sempre con lui ", ha dichiarato il deputato dem Emanuele Fiano.

Vicinanza espressa anche da parte del leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte. " Sandro, contro i clan e la prepotenza della camorra bisogna essere uniti, non esistono steccati, simboli o partiti a dividerci. Siamo al tuo fianco ", ha scritto sui social l'ex premier.