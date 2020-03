Santoro striglia Conte: "Usi la Rai per comunicare, non i social"

Michele Santoro tira per le orecchie a Giuseppe Conte. Il giornalista si è scagliato contro il presidente del Consiglio con un lungo post al fulmicotone sul proprio sito web personale, chiedendogli una comunicazione più chiara, nella forma e nei contenuti. E che arrivasse anche sfruttando un medium diverso rispetto ai social network, tanto cari al sedicente avvocato del popolo e al Movimento 5 Stelle.

Nella riflessione, l'autore, conduttore e produttore televisivo, infatti, scrive: "Il governo deve decidere se è meglio chiudere l'Italia o è meglio tenere aperte le fabbriche. E se si vogliono tenere aperte, visto che niente sarà come prima, allora bisogna garantire la massima sicurezza per chi ci lavora" . E qui arriva la prima stoccata all'inquilino di Palazzo Chigi: "Caro Presidente del Consiglio, mi piacerebbe che lei si rivolgesse ai lavoratori a cui chiede di continuare a prestare la loro opera con grande chiarezza" .

Ma non è finita qui, anzi, è appena iniziata. Santoro, infatti, sferza così il premier: "Vorrei che lei la smettesse di intervenire a sorpresa nelle nostre vite. Ormai vi siete dati da soli la Coppa del Mondo nella battaglia contro il Virus ma un qualcosina vi resta da imparare dagli altri" . Altri? Il giornalista su questo punto porta l'esempio di Emmanuel Macron, che sta ragguagliando la popolazione sull'andamento dell'emergenza e delle misure adottate dall'Eliseo e dal Parlamento solo una volta che i provvedimenti sono stati presi. Insomma, niente fuga di notizie e pochi social network, così da evitarsi comunicazioni a tarda-tardissima serata via diretta Facebook…

Ecco, qui Santoro striglia Conte chiedendogli di accantonare per un po' Facebook, Twitter e compagnia cantante (o digitante…) per prediligere l'emittente pubblica: "Per comunicare, Presidente, dovrebbe usare il Servizio Pubblico della Rai, per il quale a noi tutti viene richiesto di pagare una tassa. La Rai è in grado di fornirle quanto necessario per una comunication room da usare in qualsiasi momento e chiunque, pubblico o privato che sia, dovrebbe avere la facoltà di trasmettere il segnale. Compresi i suoi social…" .