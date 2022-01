"Sapremo fare pace...". Tajani preme sull'europeismo

All'interno del centrodestra, dopo la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, tira aria di resa dei conti. Nelle scorse ore Giorgia Meloni è arrivata addirittura ad affermare che il suo partito non è più alleato con Lega e Forza Italia. Secondo il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, tuttavia, si tratta di una crisi passeggera. Intervistato da La Stampa, il rappresentante azzurro infatti dichiara: "Sono giornate in cui i toni salgono, ma poi vedrete che le cose si ricompongono" . Le posizioni divergenti mostrate dal centrodestra durante l'elezione del capo dello Stato vengono considerate come ovvie, ma Tajani cerca di allentare la tensione: "Nel giorno dei grandi eventi ci sono sempre toni accesi, ma ci ritroveremo" .

Il risultato di questa elezione, spiega a La Stampa Tajani, non è una sconfitta per Forza Italia. Inizialmente il gruppo azzurro aveva scelto di proporre Silvio Berlusconi, ma è stato lo stesso ex presidente del Consiglio ha ritirare la propria candidatura. "Noi abbiamo fatto quello che abbiamo detto dall'inizio" , afferma Tajani, "Mario Draghi deve restare presidente del Consiglio. E siamo rimasti su questa linea: il presidente della Repubblica doveva essere un politico e non un altro tecnico. La politica non può abdicare al suo ruolo. Siamo poi arrivati al voto per Sergio Mattarella che non è un tecnico" . Silvio Berlusconi, secondo il vicepresidente di FI, avrebbe potuto vincere "se non ci fossero stati atteggiamenti ostruzionistici da parte della sinistra" , tuttavia alla fine il ritiro è arrivato perché il Cavaliere "temeva che la sua candidatura potesse essere vista come divisiva" . "Letta si è scusato al telefono con Berlusconi per i toni utilizzati" , rivela Tajani. Dunque, Mattarella riconfermato. Il vicepresidente di FI spiega che il nome è arrivato a seguito di una riunione di maggioranza: "Forza Italia ha spiegato a Salvini che avrebbe negoziato per conto suo. Poi ieri notte abbiamo detto a Letta di fare una riunione di maggioranza per chiudere un accordo ed eleggere il presidente. Ci sono stati proposti alcuni nomi e abbiamo insistito sul nome politico, quindi o Casini o Mattarella" .