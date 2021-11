La Sardegna sotto il nubifragio. Un morto travolto dall'acqua

È la Sardegna la regione più colpita dall'ultima ondata di maltempo che sta interessando l'Italia. L'allerta meteo sull'isola è stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi ed è passata da gialla ad arancione. I nubifragi hanno colpito soprattutto il sud, ma ora il ciclone Mediterraneo si sta spostando verso Nuoro e la Gallura, al nord.

A Cagliari, in meno di 4 ore, ieri si è abbattuto un quarto della pioggia che solitamente cade in un anno. Le strade si sono trasformate in fiumi e purtroppo un uomo di 80 anni che in mattinata era sceso dalla sua auto rimasta bloccata dall'acqua a Sant'Anna Arresi nel cagliaritano, è stato travolto dalla furia della corrente di un canale. Inizialmente dato per disperso, l'uomo è stato trovato morto solo nel tardo pomeriggio, dopo molte ore di ricerche delle squadre fluviali. Dispersi per molte ore quattro cacciatori che ieri mattina, nonostante le proibitive condizioni del tempo, erano usciti per la consueta battuta domenicale nella zona di Sarroch, nel sud della Sardegna. Sono stati rintracciati in serata, avevano trovato riparo in un ovile. Ma i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a metterli in salvo a causa di un torrente in piena che impediva il passaggio. Anche altri cinque cacciatori sono stati soccorsi a Villa san Pietro e trasportati con l'elicottero in ospedale per i controlli medici in stato di ipotermia per il freddo e la pioggia. E non sono stati gli unici da avere difficoltà a tornare alla base.

Sempre a Sant'Anna Arresi è crollata una casa a causa delle infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge torrenziali. All'interno c'erano due anziani e il figlio, che sono stati trascinati fuori dai vigili del fuoco senza gravi conseguenze e ora sono ospitati in una casa di riposo, mentre il figlio si trova in un'altra struttura. La pioggia, caduta incessantemente per tutto il giorno, ha causato gravi disagi e allagamenti in diverse zone di Cagliari e dell'hinterland: ovunque strade allagate e inagibili, diverse statali chiuse al traffico, infiltrazioni, crolli, tombini saltati, comuni senza corrente elettrica. Il sindaco Paolo Truzzu ha emesso un'ordinanza per la chiusura delle scuole e dei parchi e ha invitato i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione. La Coldiretti ha segnalato gravissimi danni all'agricoltura in tutta l'isola, in particolare ai raccolti di carciofi, e stima in oltre 2 miliardi i danni provocati dal maltempo nel 2021. «I quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'isola e vista la fragilità del territorio, si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione», ha detto ieri il direttore generale della protezione civile regionale, Antonio Belloi. Il maltempo ha interessato anche la Penisola. In Puglia in particolare è scattata l'allerta rossa in alcuni comuni del basso Salento. In mattinata a sud di Lecce ha causato disagi e paura tra gli abitanti: pezzi di asfalto saltati, muretti a secco distrutti, scantinati allagati. Ci sono stati crolli, anche sulla strada panoramica che conduce a Marittima. Ma la situazione più grave si è registrata a Castro Alta per lo smottamento di una vasta porzione della passeggiata intorno al Castello. Tra costa ed entroterra, sono caduti fino a 127 mm di pioggia.

Anche per la Liguria un'altra giornata di allerta per i temporali sul centro levante. Il maltempo dovrebbe imperversare fino a stamattina. Precipitazioni anche nella zona di Genova, dove già sabato era abbattuto un nubifragio che ha provocato allagamenti in tante zone, smottamenti e una frana che ha invaso la strada poco prima del sopraggiungere di un autobus di linea. L'allerta arancione oggi non interessa soltanto la Sardegna, ma anche la Basilicata. Quella gialla invece è su settori di Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, sull'intero territorio di Puglia, Calabria e sui restanti bacini di Basilicata e Sardegna.