Saremo tutti in libertà vigilata

L'occhio, appiccicato sullo spioncino, guarda sul pianerottolo. Conta in fretta quante persone entrano nella casa del dirimpettaio: una, due, tre, quattro e così via... Se le segna su un foglietto, con tanto di ora di ingresso. E magari pure quella di uscita. E, qualora dovesse riconoscere qualche volto, - perché no? - anche i nome e cognomi. Ecco pronta la segnalazione. Non si sa ancora a chi dovrebbe consegnarla per denunciare il vicino di aver violato le misure pensate dal governo per dare una stretta ai contatti in casa, ma è più o meno questo il succo dell'ultima "trovata" del ministro della Salute Roberto Speranza che, in queste ore, sta lavorando per dare alla luce il nuovo Dpcm.

Un esercito di "spioni": ecco cosa sogna Speranza. Da far venire i brividi. Eppure non è la prima volta che ci troviamo a dover fare i conti con strategie tanto balzane. Quando, nel 2018, fu votato il ddl anticorruzione, soprannominato dai giustizialisti pentastellati "Spazzacorrotti", venne introdotta nel sistema giuridico la figura dell'agente sotto copertura per i reati di corruzione. Il suo compito? Tentare il politico offrendogli una mazzetta. "Se il politico la prende - aveva spiegato ai tempi Alessandro Di Battista - va in galera" . Dalla provocazione oggi si passa alla delazione. Ecco il piano del governo - o quantomeno di Speranza - per arrivare a controllare gli italiani sin dentro alle loro case. Il principio, per carità, è anche giusto: fare in modo che il coronavirus non torni più ad attaccare le fasce più deboli della popolazione, ovvero gli anziani. E, dato che i cluster maggiori scoppiano all'interno delle mura domestiche, si stanno preparando a vietare le feste private e più in generale gli assembramenti nelle abitazioni. Ma come controllare che questa regola venga seguita pedissequamente senza chiudere tutti in casa e tornare alle autocertifiazioni di chi viene pescato in giro?

"Quando c'è una norma, questa va rispettata - ha spiegato ieri Speranza a Che tempo che fa - gli italiani hanno dimostrato di non aver bisogno di un carabiniere o di un poliziotto a controllarli personalmente" . Ma è chiaro che il ministro è pronto ad aumentare i controlli. "Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l'accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale - si legge in una bozza diffusa dall'agenzia Italpress - per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l'accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell'immobile" . Insomma, dobbiamo aspettarci i blitz delle forze dell'ordine nelle nostre case per verificare quante persone abbiamo invitato a cena. Ovviamente senza nemmeno avere in mano il mandato di un giudice. Eppure l'articolo 14 della Costituzione dice chiaramente che "il domicilio è inviolabile" . Per decidere dove andare a guadare si affideranno alle denunce dei vicini di casa. "Ci saranno le segnalazioni" , ha ammesso lo stesso ministro della Salute da Fabio Fazio. La delazione, dunque.