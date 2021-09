Scendono tutti gli indicatori. Immuni al 90% il 19 ottobre

Una domenica abbastanza positiva, per i numeri del Covid. Scendono quasi tutti gli indicatori principali, a partire dal numero assoluto dei nuovi contagi, che è stato di 4.664, in calo sia rispetto al giorno precedente (5.193), sia rispetto alla domenica della settimana precedente (5.315). È il tredicesimo giorno consecutivo che il dato quotidiano è inferiore rispetto a quello della settimana precedente, con l'incidenza dei contagi scesa dai 77,05 casi ogni 100mila abitanti della settimana 23-29 agosto ai 59,07 del 6-12 settembre. L'indice di positività è dell'1,74 per cento di tamponi positivi rispetto al totale di quelli processati.

Capitolo morti, il meno piacevole: ieri sono stati 34. Il dato tendenziale mostra qualche segnale di rallentamento: i decessi dell'ultima settimana sono stati 404 contro i 422 dei sette giorni precedenti. È presto per dirlo con certezza, ma è probabile che il dato più lugubre - che risente con settimane di ritardo del calo dei contagi a causa dei tempi di decorso della malattia - possa finalmente tornare a flettere verso il basso.

Le notizie che arrivano dagli ospedali sono invece contraddittorie: da un lato il numero dei ricoverati in area non critica scende leggermente, da 4.117 a 4.113, dall'altro cresce il numero di posti di terapia intensiva occupati dai pazienti Covid, che passa da 547 a 559. Va comunque detto che rispetto a una settimana fa entrambi i dati sono in calo: il 5 settembre i ricoverati in area non critica erano 4.216 e quelli gravi 572. Buon segno. Quanto alle regioni, la Sicilia conferma numeri da giallo, con la percentuale di occupazione dell'area non critica al 21,17 (il limite è 15) e quella delle terapie intesive al 12,03 (il limite è 10), e anche la Calabria rischia (rispettivamente 16,49 e 10,34) mentre è salva per un pelo la Sardegna (rispettivamente 12,98 e 12,25).

Quanto alle vaccinazioni, ieri si sono toccate le 80.812.432 somministrazioni, con un totale di 39.858.712 persone interamente immunizzate, il 73,80 per cento della popolazione over 12. Al ritmo di vaccinazione dell'ultima settimana (248.609 al giorno), l'80 per cento di persone interamente immunizzato sarà raggiunto il 25 settembre e quello del 90 per cento il 19 ottobre.